Aveva un tasso di alcol nel sangue superiore a 1,5 g/l il camionista che nei giorni scorsi, nei pressi del centro abitato di Tortona , dopo aver provocato un incidente, è stato denunciato dalla Polizia di Stato.

Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Alessandria – Distaccamento di Serravalle Scrivia, sono infatti intervenuti per i rilievi di un incidente stradale tra due mezzi pesanti e, immediatamente, hanno notato che uno dei due conducenti presentava inequivocabili sintomi caratterizzanti una condizione di ebbrezza alcolica.

Sottoposto al test dell’etilometro, l’autotrasportatore risultava avere un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l nel sangue, che confermava l’evidente stato di alterazione psicofisica in cui versava, situazione particolarmente grave se si considera che le norme del codice della strada impongono un tasso alcolemico pari a ZERO g/l per gli autotrasportatori professionali, i quali dovrebbero guidare sempre in una condizione psico-fisica ottimale, proprio per prevenire le più gravi conseguenze che possono derivare nel caso di incidenti in cui sono coinvolti mezzi pesanti.

Alla luce dei valori accertati, al conducente è stata ritirata immediatamente la patente di guida per la successiva revoca, gli sono state contestate anche altre infrazioni al Codice della Strada e il mezzo pesante, come previsto, è stato tolto dalla sua disponibilità e affidato ad altra persona idonea fatta intervenire sul posto.