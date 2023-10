I Carabinieri della Compagnia di Casale Monferrato hanno organizzato, venerdi mattina unitamente a due unità cinofile dell’Arma, una serie di controlli finalizzati al contrasto delle sostanze stupefacenti per tutelare soprattutto i giovani studenti frequentatori di istituti scolastici della città.

Le attività sono infatti iniziate in una scuola di Casale ove, grazie al fiuto dei cani, sono stati rinvenuti 15 grammi di HASHISH nascosti all’esterno dietro una finestra e sequestrati a carico di ignoti. Nella circostanza i militari hanno controllato sei classi e 90 studenti.

I controlli sono poi proseguiti all’esterno alla circolazione stradale dove i militari hanno effettuato posti di blocco e controllato 40 veicoli e numerosi automobilisti in transito, elevato due contravvenzioni per guida senza assicurazione. Nel corso dell’operazione sono stati disposti altri controlli preventivi presso la Stazione Ferroviaria di Casale dove, grazie ai cani specializzati, sono stati controllati in maniera non invasiva vari zaini e borse ai pendolari in transito in uscita dagli istituti scolastici