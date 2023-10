Mercoledì 18 ottobre alle ore 15.30 presso la Sala conferenze Avis si svolgerà il primo di cinque incontri dedicati ai temi dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

La conferenza dal titolo Medicina del futuro: le terapie cellulari e biologiche, a cura della Dott.ssa Arianna Spagliardi, si inserisce nel ciclo di eventi collaterali organizzati dal Comune di Valenza in collaborazione con UNITRE dedicati all’approfondimento degli obbiettivi stabiliti dall’Agenda ONU 2030 che prendono in considerazione le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – economica, sociale ed ecologica – e mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro l‘ineguaglianza, ad affrontare i cambiamenti climatici, a costruire società pacifiche che rispettino i diritti umani.

La conferenza Medicina del futuro è parte delle iniziative collaterali organizzate in occasione della mostra Filo doppio. Dialoghi tra artisti e maestri orafi che inaugurerà a dicembre 2023. Il progetto espositivo, a cura di Lia Leni e Domenico Maria Papa con il coordinamento organizzativo dal Centro Comunale di Cultura, si muove nel solco dell’obiettivo 8 dell’Agenda ONU 2030: “Lavoro dignitoso e crescita economica”. L’iniziativa propone la progettazione e la realizzazione di opere uniche tra gioielli, opere d’arte da indossare e creazioni inedite frutto della collaborazione tra artisti e maestri orafi del distretto valenzano. Filo doppio intende focalizzarsi sull’idea del “saper fare attraverso lo spirito dell’arte” come nuovo spazio di trasformazione creativa e consapevole della materia e come nuova dimensione della sostenibilità del distretto orafo valenzano che trova nel principio della trasmissione dei saperi tra generazioni di artisti e di maestri orafi il suo aspetto esperienziale e narrativo.

La mostra Filo doppio sarà realizzata anche grazie al sostegno della Regione Piemonte e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

“Grazie alla costante collaborazione con la sede valenzana di UNITRE è stato possibile programmare un ricco calendario di conferenze dedicate all’approfondimento degli obiettivi dell’Agenda ONU per lo sviluppo sostenibile. Valenza è in prima linea su questo fronte sia attraverso gli intenti che animano la mostra Filo doppio sia, grazie alla collaborazione con UNITRE, attraverso il ciclo di conferenze che saranno un’ottima occasione per addentraci in temi che riguardano tutti i cittadini e il nostro pianeta” così commentano il Sindaco Maurizio Oddone e gli Assessori Rossella Gatti e Alessia Zaio.

Il primo appuntamento con il ciclo di conferenze riguarderà l’obiettivo 3 dell’Agenda: Salute e benessere.

Durante la conferenza la Dott.ssa Aranna Spagliardi illustrerà le terapie cellulari e biologiche per la cura di malattie rare offrendo una panoramica ampia su un settore ancora poco noto della produzione farmaceutica.

Relatrice

Arianna Spagliardi si è laureata in Biotecnologie Mediche con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Torino. Dopo la Laurea ha conseguito il Master Universitario di II livello in Cellule staminali in Medicina rigenerativa e management della Cell Factory. Dal 2022 lavora in qualità di Operatore di Produzione presso l’Officina Farmaceutica dell’Università degli Studi di Torino. L’Officina Farmaceutica si occupa della produzione di farmaci biologici per terapie avanzate.

Per informazioni

UNITRE VALENZA

tel. 0131 972246 – 333 5361323

email uni3valenza@gmail.com

Biblioteca civica

tel. 0131 949286

email biblioteca@comune.valenza.al.it