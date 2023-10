La mattina del prossimo 16 ottobre a Tortona, presso la Sala Polifunzionale “Mons. Francesco Remotti”, si terrà la presentazione dei risultati di Know Your Trees, l’iniziativa di SoBigData (infrastruttura di ricerca coordinata dal CNR di Pisa) per lo studio degli alberi nelle città.

Di fronte alle grandi sfide della transizione ecologica e della sostenibilità, monitorare la biodiversità nelle città rappresenta oggi una strategia fondamentale per assicurare una gestione efficace e sostenibile degli alberi nell’ambiente urbano e garantirne i tanti benefici. Dall’assorbimento dell’anidride carbonica e di molti inquinanti atmosferici alla riduzione delle isole di calore, dalla risposta di adattamento agli eventi meteo-climatici estremi alla promozione della biodiversità e del benessere delle persone.

In relazione a questi obiettivi, i cittadini possono offrire un contributo significativo allo studio e alla conservazione della biodiversità, ma per farlo hanno bisogno di strumenti utili. Proprio per questo motivo, “SoBigData++” ha sviluppato l’iniziativa Know Your Trees, un progetto di Citizen Science che mira a raccogliere dati e immagini degli alberi in città grazie all’aiuto dei suoi abitanti al fine di sviluppare nuovi sistemi di intelligenza artificiale per migliorare il riconoscimento delle specie arboree.

Il primo progetto Know Your Trees ha preso il via in Italia, nel 2023, nella città di Tortona, portando al coinvolgimento di oltre 100 ragazzi guidati dall’associazione La Fenice con il supporto del Comune di Tortona. Insieme a SoBigData i volontari hanno implementato un protocollo per la raccolta dei dati e contribuito al progetto pilota per il monitoraggio di circa 500 alberi presenti nel loro territorio.

Gli obiettivi dell’iniziativa sono molteplici. Da un lato si vuole incentivare la gestione sostenibile del verde urbano sensibilizzando la cittadinanza, e in particolare le generazioni più giovani, sull’importanza del patrimonio verde nella propria città. Inoltre, con la raccolta dei dati si contribuisce a creare un database che sarà presto disponibile sull’infrastruttura di ricerca europea SoBigData, e sul quale i ricercatori di tutta Europa potranno creare nuovi esperimenti.

I risultati dell’iniziativa Know Your Trees saranno presentati al pubblico il prossimo 16 ottobre alle ore 9 a Tortona, presso la Sala Mons. Francesco Remotti. Saranno presenti all’evento ricercatori nel campo della data science e dell’ecologia, ma anche tecnici ed esperti di politiche territoriali e di partecipazione dei cittadini. Insieme racconteranno le tappe finora affrontate di questa collaborazione attiva tra cittadini e scienziati.

Know your trees è un’iniziativa sviluppata nell’ambito del progetto SoBigData++ da Società Cooperativa Sociale Eliante Onlus, Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “Alessandro Faedo” del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISTI-CNR) e IMT Scuola Alti Studi Lucca, in collaborazione con La Fenice Associazione di Promozione Sociale, e con il patrocinio del Comune di Tortona.

Alla giornata di divulgazione scientifica con le scuole parteciperanno: Simona Re, in-house consultant di Eliante Onlus; Angelo Facchini, ricercatore di Scuola IMT Alti Studi Lucca; Giorgio Vacchiano, ricercatore e docente di Gestione e pianificazione forestale del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia dell’Università degli Studi di Milano; Daniele Fadda, designer e tecnologo presso ISTI-CNR e membro del team di comunicazione di SoBigData RI; Federico Chiodi, sindaco della città di Tortona; Corrado D’Andrea del Settore Servizi alla persona e alla comunità del Comune di Tortona; gli operatori de La Fenice APS.

Questo lavoro è supportato dall’Unione Europea – Programma Horizon 2020 nell’ambito dello schema “INFRAIA-01-2018-2019 – Integrating Activities for Advanced Communities”, Grant Agreement n.871042, “SoBigData++: European Integrated Infrastructure for Social Mining and Big Data Analytics” (http://www.sobigdata.eu).