Nell’ambito delle iniziative di solidarietà che periodicamente l’Arma dei Carabinieri svolge, i Carabinieri di Imperia hanno rinnovato la loro disponibilità per il sociale con una donazione straordinaria di sangue effettuata come di consueto, all’interno del Comando Provinciale di Via Matteotti.

Nell’ambito della convenzione stipulata l’Ispettorato Generale della Sanità Militare e l’AVIS, i Carabinieri di Imperia hanno avuto la possibilità di poter donare volontariamente il proprio sangue usufruendo dei mezzi messi a disposizione dall’AVIS di Savona. Nel dettaglio, stamane il parcheggio della Caserma Somaschini ha ospitato una autoemoteca, opportunamente attrezzata per l’incombenza, con a bordo personale medico specializzato che dopo una visita anamnestica di routine ha provveduto ai prelievi.

Un gesto di grande generosità che dimostra quanto sia importante unire istituzioni e società civile per un unico grande scopo: sensibilizzare alla donazione e portare sempre più persone a compiere questo gesto tanto semplice, quanto importante.

All’iniziativa ha aderito anche personale della Capitaneria di Porto di Imperia che ha condiviso l’iniziativa con proprio personale, anch’esso sottoposto a donazione volontaria.

Il responsabile provinciale dell’AVIS di Savona, competente anche per la provincia di Imperia, ha espresso la propria soddisfazione e ringraziato l’Arma dei Carabinieri per il successo che il progetto sta ottenendo e che prosegue da tempo.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Imperia, Colonnello Marco Morganti, non ha potuto che dirsi anche lui oltremodo soddisfatto per il positivo riscontro che l’iniziativa ha ottenuto tra i militari e che rappresenta un ulteriore concreto apporto che l’Arma dei Carabinieri – sempre vicina al territorio ed alla gente – ha portato alla collettività anche attraverso questi piccoli gesti di solidarietà che poco costano a chi li compie, ma tanto possono rappresentare per chi ne ha più bisogno.