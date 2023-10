Firmato oggi il preliminare di vendita con cui FS Sistemi Urbani, società capofila del Polo Urbano del Gruppo FS, vende al Comune di Imperia aree dismesse non più funzionali alle attività ferroviarie, oltre ad un ex casello ferroviario e a cinque ex magazzini. Hanno siglato l’Accordo il Sindaco di Imperia Claudio Scajola e l’Amministratore Delegato di FS Sistemi Urbani, Umberto Lebruto.

La cessione delle aree è legata alla realizzazione, da parte del Comune, attraverso il finanziamento Bandi Periferie, di una pista ciclopedonale nel tratto che ricade sul territorio imperiese. Nel complesso si tratta della realizzazione di una pista ciclopedonale che interessa cinque Comuni del Ponente Ligure: Imperia, Diano Marina, San Bartolomeo al Mare, Cervo e Andora.

Uno dei più importanti tracciati ciclopedonali d’Italia che raggiungerà una lunghezza complessiva di circa 20 chilometri di pista e che andranno a sommarsi ai 24 chilometri già realizzati fino a San Lorenzo al Mare.

Si tratta di circa 138.500 mq totali di aree ed immobili, di cui circa 1.066 relativi ai cinque ex magazzini, di cui quattro siti nella zona di Oneglia e a Porto Maurizio, e 270 mq circa relativi all’ex casello ferroviario.

In particolare, tale cessione rappresenta l’anticipazione delle cosiddette aree a standard, extra standard e parte degli oneri di urbanizzazione del futuro sviluppo urbanistico delle aree in valorizzazione di Imperia Oneglia e di Porto Maurizio.

Nel corso dell’incontro, tra il Sindaco Claudio Scajola e l’Amministratore Delegato di FS Sistemi Urbani Umberto Lebruto, è stato inoltre manifestato l’impegno, lato FS Sistemi Urbani, a fronte delle richieste avanzate dall’Amministrazione Comunale, di avviare, nell’area intorno alla stazione di Imperia, nuovi interventi in termini di intermodalità (parcheggi scambiatori di trasporto pubblico e privato), sicurezza e decoro urbano.