In 40 in Borgata Richieri per scoprire i metodi di coltivazione dell’oliva taggiasca

Più di 40 partecipanti hanno preso parte all'escursione di sabato alla scoperta di Borgata Richieri, dei metodi di coltivazione dell'oliva taggiasca, della bea, antico canale irriguo risalente al medioevo, del mulino ad acqua del tardo '600 e ancora oggi ben conservato. "La visita all'unico frantoio ancora presente in questa borgata U gumbu du Brescian – dichiara l'Assessore Alessandra Gamalero – ci ha fatto capire quanto lavoro c'è dietro la produzione dell'olio e di tutti i prodotti derivati. Molto interessante è stata anche l'esperienza di abbacchiatura e raccolta delle olive, che abbiamo fatto negli uliveti dell'Azienda Elena Luigi. Il tour è terminato con la visita alla loro azienda e con una prelibata degustazione dei loro prodotti. Voglio ringraziare anche Giorgio Fedozzi e Gianluca Robbione dell'Associazione Ca' de Puio' per la loro preziosa collaborazione".