E’ la proposta che la Provincia di Alessandria ha lanciato all’on. Fabio Rampelli. Il dipinto del francese che ha fatto la storia, realizzato da Andrea Appiani, è una delle principali opere d’arte custodite a Montecitorio, e si trova proprio nell’ufficio del Vice Presidente della Camera che qualche giorno fa ha dichiarato di volerlo rimuovere. Già da tempo l’On. Rampelli sostiene che i beni artistici presenti a Montecitorio dovrebbero essere esposti in un museo così da renderli visibili da tutti.

“E quale collocazione potrebbe essere più consona di Marengo per ospitare il ritratto di Napoleone , se non il luogo della sua grande Vittoria?” dichiara Maurizio Sciaudone, Consigliere delegato dalla Provincia al Polo di Marengo ” Inoltre, il ritratto è stato realizzato dallo stesso autore che ha disegnato la medaglia della battaglia di Marengo. Speriamo che l’On. Rampelli accolga la nostra sollecitazione così dare appropriata notorietà pubblica al quadro di colui che fu decisivo per la creazione della nostra attuale Italia”