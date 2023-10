Il Consiglio comunale, all’unanimità, ha approvato la mozione “Chi salva un bambino salva il mondo intero”, proposta dal capogruppo di Forza Italia, Pier Paolo Cortesi (al quale si sono aggiunti come firmatari il gruppo di Fratelli d’Italia e della Lega) che impegna anche il Sindaco e la Giunta ad attivare campagne di salute pubblica finalizzate alla sensibilizzazione sul tema e alla diffusione delle regole per garantire un pasto sicuro nel contest della ristorazione collettiva e commerciale; affiggere e diffondere nei ristoranti e bar della città, le tabelle con le “Linee di indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo in età pediatrica” del Ministero della Salute; promuovere su vasta scala, con la collaborazione delle Associazioni locali già impegnate sul tema del Primo Soccorso Pediatrico, l’insegnamento delle corrette manovre anti soffocamento ad educatori, ai titolari di ristoranti e bar, nonché alla cittadinanza.

Il progetto correlato alla mozione è basato sulle linee di indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo in età pediatrica, promosso dal Ministero della Salute, che “ha come finalità la diffusione di semplici nozioni sul taglio degli alimenti per garantire a scopo preventivo la sicurezza a tavola dei bambini in quanto il soffocamento da corpo estraneo rappresenta un problema rilevante di salute pubblica e costituisce una delle cause di morte nei bambini, e le campagne volte alla prevenzione portando a conoscenza la cittadinanza e fornendo ad essa tutti gli strumenti possibili per la prevenzione sono il passo principale” spiega Giordana Tramarin, formatrice di Primo Soccorso.

“Forza Italia, dopo essere stata promotrice dell’iniziativa “Tagliamo per bene”, relativa alla raccolta di trecce di capelli per la realizzazione di parrucche organiche da donare alle donne affette da malattie oncologiche; dell’ideazione del progetto comunale “Tortona Città cardioprotetta”, che ha portato all’installazione di cinque defibrillatori; della costituzione del Garante della 3° età; della istituenda Commissione Consiliare per le pari opportunità fra uomo e donna ed ora con il progetto “Chi salva un bambino, salva il mondo intero”, dimostra tutta la sua sensibilità ed il pieno impegno amministrativo verso le problematiche sociali e socio sanitarie della nostra Città” commenta Pier Paolo Cortesi, capogruppo di Forza Italia.

“Questa mozione vuole essere una nuova azione concreta per sensibilizzare e porre attenzione su una problematica particolarmente importante come il rischio di soffocamento in età pediatrica – chiosa Pier Paolo Pareti, coordinatore cittadino di Forza Italia -. Come sottolineato anche dal nostro capogruppo, si tratta di un ulteriore progetto che ci vede particolarmente attivi nella promozione e nel supporto di iniziative importanti per i nostri cittadini”.