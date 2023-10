Il Derthona si presenta con modulo 3-5-2. In porta Sattanino. Difesa con Karkalis, Rossi e il rientrante Tambussi. Centrocampo con Amaradio, Lacava, Procopio, Manasiev, Toniato. In avanti Samb e Merkaj. In panchina, tra gli altri, siedono Daffonchio, Robotti, Saccà e Gueye. Fuori Gulli, Giacchino e Todisco.

Parte meglio il Bra che si presenta con modulo offensivo a 3 punte che impegnano costantemente la retroguardia tortonese, nelle cui fila rientra dal primo minuto Tambussi. Al 3′ il Derthona ci prova con Merkaj, ma la sua conclusione è alta. Al 20′ Bra pericoloso: sugli sviluppi di un calcio d’angolo il centrale Ropolo colpisce di testa con palla di pochissimo sopra la traversa. Il Derthona via via riesce a contenere le spinte offensive del Bra, ma di fatto è poco concreto in avanti, fraseggia poco e si affida a lanci lunghi della difesa preda dell’opposto reparto arretrato. Al 45′ bella conclusione di Musso che dal limite dell’area calcia con palla alta, sopra la traversa. Il primo tempo termina 0-0.

La ripresa inizia con le stesse formazioni. Come a inizio match, al 1′ st subito Bra in avanti con Marchisone che la mette a centro area dove un reattivo Sattanino esce e anticipa il possibile intervento di Musso. Al 10′ st la prima vera occasione per il Derthona, con una bella conclusione di Toniato che sfila di poco dal palo destro di Piras.

Al 10′ st Daidola opera le prime due sostituzioni: Robotti e Saccà per Manasiev e Karkalis, il modulo bianconero passa dal 3-5-2 al 4-4-2. Al 15′ st Daidola fa entrare anche Gueye per Samb, piuttosto nervoso e già ammonito a fine primo tempo.

Mentre il Derthona tenta di sistemarsi con i nuovi effettivi, il Bra al 18′ st colpisce con Pautassi che, servito dal solito, infaticabile Marchisone che si invola sulla fascia sinistra, mette in mezzo per il compagno che conclude con un rasoterra, dal vertice sinistro dell’area, che non lascia il tempo a Sattanino di poter intervenire. Il Derthona tarda a reagire, anche perchè il Bra chiude ogni varco e commette falli tattici. Daidola al 35′ st effettua le ultime due sostituzioni: Nani e Daffonchio per Tambussi e Amaradio. Al 38′ calcio di punizione per il Derthona, appena fuori area, per fallo di mano di Tuzza (ammonito): Procopio tocca palla per Rossi che conclude in porta e impegna Piras che riesce a deviare. Al 44′ Bra pericoloso in contropiede con Musso che riesce a entrare in area a mettere palla in area dove però non c’è ancora nessun compagno pronto a spingere in rete il pallone. Nei 4′ di recupero non succede più nulla. La partita termina 0-1.

DERTHONA – BRA 0-1

RETE: 17’st Pautassi (B)

DERTHONA: Sattanino; Tambussi (35′ st Nani), Rossi, Karkalis (10′ st Saccà); Toniato; Lacava, Manasiev (10′ st Robotti), Amaradio (35′ st Daffonchio), Procopio; Merkaj, Samb (15′ st Gueye).

A DISP: Cizza, Dall’Olio, Mocci, Licco.

ALL: Daidola.

BRA: Piras, Ropolo, Tuzza, Musso, Pautassi, Giorcelli, Giallombardo, Marchisone, Daqoune, Gerbino, Mawete.

A DISP: Tchokokam, Magnaldi, Matija, Gyimah, Fogliarino, Omorogbe, Bosio, Baggio, Vaiarelli.

ALL: Floris.

AMMONITI: Manasiev (D), Samb (D), Tambussi (D), Robotti (D), Mawete (D), Tuzza (D), Ropolo (D), Piras (D).

ARBITRO: Anna Frazza della Sezione di Schio.

ASSISTENTI: Davide Fenzi di Treviso e Ares Beggiato di Schio.