Sono inizaiti la scora settimana i lavori di messa in sicurezza di giardini pubblici e aree verdi cittadine che comprendono i parchi gioco in via Soncino, in via Rolandi, l’area Giochi in via Vanoni (tutte situate nel rione Paghisano) e che si concluderà con l’intervento di riqualificazione del parco “La Lucciola” in via Galilei.

L’importo totale previsto ammonta a 200 mila euro che il Comune di Tortona ha finanziato con fondi propri e tramite proventi da dismissioni immobiliari: attualmente gli interventi nei parchi in zona Paghisano riguardano la posa di nuovi giochi per bambini con pavimentazione “anti urto” e, per quanto riguarda l’area di via Vanoni, la sistemazione del campo da basket con l’installazione di un secondo canestro e la posa di nuova pavimentazione.