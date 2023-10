Giovedì 28 settembre un gruppo di studenti delle classi 4AA e 4AM dell’Istituto G. Marconi, si è recato allo stabilimento dell’Alpla s.r.l. di Tortona e ha avuto modo di partecipare alla Conferenza per il progetto “Fabbrica Sostenibile 2023” che si teneva nei locali dell’azienda stessa. L’evento è stato organizzato dalla Confindustria di Alessandria e hanno partecipato le più importanti aziende del nostro territorio produttrici di materiali plastici o impegnate nella filiera di trasformazione della plastica.

Prima dell’inizio della conferenza, grazie alla referente per le scuole, la dott.ssa Nadia Bettonte, gli studenti hanno avuto modo di visitare il reparto di produzione dell’azienda che da tre generazioni produce, nell’ambito della plastica, contenitori di uso quotidiano.

Nella parte centrale della mattinata si è tenuto il Convegno che ha raccolto tutte le aziende del settore della nostra provincia; l’evento, che ha cadenza annuale ed è alla sua quinta edizione, verteva sulla produzione della plastica e sulla ricerca per la sostenibilità, premiando ogni anno l’azienda più virtuosa e sostenibile.

Il concetto di sostenibilità implica il benessere ambientale sociale ed economico ed è una priorità nel mondo aziendale soprattutto da quando nei nostri territori si pratica la raccolta differenziata. Infatti durante la conferenza si è parlato soprattutto delle problematiche legate al suo riciclo: per questo gli sprechi di plastica devono essere minimizzati e dobbiamo impegnarci per il cambiamento.

Nella presentazione dell’evento, in diretta anche su Radio Gold, il vicepresidente della Confindustria Massimo Margaglione ha ribadito come il tempo, i giovani e il territorio siano i punti cardine per puntare al cambiamento. Il tempo non va sprecato, tutti noi cittadini dobbiamo adattarci con tempistiche più rapide alla differenziazione e al recupero dei materiali, contribuendo a creare un mondo senza sprechi molto più ecosostenibile. Alla fine della conferenza c’è stato il momento simbolico del passaggio del bonsai della sostenibilità dall’Alpla – testimonial 2023 – alla nuova azienda vincitrice, la Metlac, ora leader di “Fabbrica Sostenibile” 2024.

Per noi ragazzi è stata un’esperienza interessante; soprattutto la visita aziendale ha catturato l’interesse degli studenti perché ha rappresentato stata l’opportunità di addentrarsi nel mondo complesso delle tipologie plastiche. Osserva Raul di 4^AM: “ Mi ha colpito particolarmente il modo in cui i diversi tipi di plastica vengono riutilizzati nel processo di produzione dei contenitori di imballaggio. La plastica è dappertutto, anche in oggetti in cui non pensiamo sia presente, anche in una rete da pesca. E’ strano perché noi solitamente associamo questo oggetto ad un contesto ambientale o sportivo “sano”, invece è emerso come i materiali con cui è fatta una rete da pesca siano tutt’altro che ecologici!”; secondo Ranim di 4^AA “ la conferenza ci ha dato modo di vedere come le aziende affrontano il tema della sostenibilità e quanto investono per gli obiettivi green e per inquinare meno, soprattutto nel settore degli imballaggi. Speriamo che queste buone pratiche vengano a diffondersi sempre più”.

Concludendo, una riflessione nasce spontanea: noi giovani siamo una risorsa importante per il futuro del nostro territorio. La tematica del riciclo della plastica deve essere sempre più una priorità perché ognuno di noi nel proprio piccolo ha il dovere di contribuire a rendere il mondo un luogo migliore. Ringraziamo il personale dell’azienda per l’accoglienza e la disponibilità dimostrata.

Ginevra Daffunchio 4^AA Chimica dei materiali e delle biotecnologie