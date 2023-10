SABATO 21 OTTOBRE

Tortona: alla Biblioteca Civica alle ore 17 presentazione del libro dell’attore scrittore Sandro Ghiani e della moglie scrittirce Rosa Castrogiovanni – ospite dell’evento il regista tortonese Lorenzo Fossati

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Tortona: fino al 17 dicembre a palazzo Guidobono in piazza Arzano e al Museo Diocesano in via Seminario “Giani 200 a Tortona” Due mostre dedicate a Felice Giani che completeranno il progetto espositivo “Felice Giani 200” che l’Archivio Pittor Giani ha studiato per celebrare nel 2023 i duecento anni dalla scomparsa del pittore neoclassico nato a San Sebastiano Curone il 15 dicembre 1758 e scomparso a Roma il 10 gennaio 1823.ricostruzione dell’opera di Giani. Il Museo Diocesano di Tortona, nella mostra dal titolo FELICE GIANI PITTORE GIACOBINO E L’ESPERIENZA DEL SACRO esporrà una serie di opere di grande rilievo tra le quali il “Sogno di Papa Sisto III” in arrivo dal Museo Arcivescovile di Ravenna, la “Fede in gloria” in prestito dalla Pinacoteca comunale di Faenza ed altri capolavori che si affiancheranno alla “Madonna in trono con Bambino, San Bernardo e San Giovannino” facente parte del patrimonio stabile del museo creando un’ambientazione unica. Palazzo Guidobono ospiterà la mostra dal titolo FELICE GIANI IL NUOVO CLASSICISMO ETEROGENEO E PREROMANTICO che raccoglierà opere in arrivo dalle più prestigiose collezioni pubbliche e private d’Italia tra le quali vanno segnalati “Sansone tradito da Dalila” proveniente dal Complesso Monumentale della Pilotta di Parma, l’Aurora in arrivo da Palatium Vetus di Alessandria e molte altre. Importante sottolineare come i curatori Vincenzo Basiglio e Marcella Vitali siano riusciti ad ottenere un sostanzioso gruppo di opere di grande rilievo dal Fondo Piancastelli di Forlì che, grazie a Maurizio Tassani, concede per la prima volta un prestito così prestigioso e rilevante di opere mai uscite dai preziosi depositi dell’istituzione forlivese. ORARIO APERTURA Palazzo Guidobono e Museo Diocesano: sabato e domenica dalle 15:30 alle 19

San Sebastiano Curone ore 15:30 sala S.M.S. Laboratorio di pozioni – quota di partecipazione € 5 – prenotazione obbligatoria al 3450204808

DOMENICA 22 OTTOBRE

