SABATO 14 OTTOBRE

10:00 – Premiazione eARTh CONTEST

11:00 – “(H)eart(H)” spettacolo per ragazzi (Teatro del Rimbombo)

12:00 – Risto/bar Betula

14:00 – Laboratorio+ Escursione (La Ventura)

14:30 – Laboratorio (Cambio Rotta)

15:30/18.00 – Speech (Legambiente, Equazione, Ari, ..Dott.ssa G. Dokerty)

18:00 – Degustazione di prodotti del territorio

DOMENICA 15 OTTOBRE

11:30 – Speech (Prof. V. Martone, Università Torino)

12:30 – Risto/bar Betula

14:00 – 17:00 – Laboratori (Greenpeace, Cambio Rotta)

15:00/16:00 – Speech (Greenpeace, Cambio Rotta)

16:30/17:30 – Speech (La Ventura)

18:00/19:00 – Proiezione e dibattito – “L’Acqua è vita” (Oami) – “Midsummer Nigth’s Dream” (Erik Negro)

De Rerum Naturae #2 casca la Terra… è il festival dell’ambiente di Acqui terme organizzato dal Collettivo De Rerum Naturae e quest’anno propone il tema della terra in diverse accezioni: la terra come elemento che dà cibo e vita e la Terra come pianeta, la grande casa che ospita piante, animali e l’intera umanità, che ci unisce un unico intero.

Il nostro territorio ha un rapporto stretto con l’elemento terra; l’agricoltura e l’allevamento sono attività importanti; ma come svolgerle senza impoverire ed inquinare i terreni, come lavorare costruendo un rapporto di rispetto e tutela degli ecosistemi? Dal locale al globale, anche i piccoli territori si scontrano ogni giorno sempre più con i cambiamenti climatici, un problema che affligge tutto il pianeta e che sta mettendo a rischio la biodiversità e la stessa sopravvivenza umana; quali sono le cause e come possiamo agire per ridurre il nostro impatto sul pianeta e per produrre in maniera più sostenibile?

Queste alcune delle domande che guideranno speeches, laboratori, spettacoli teatrali, film, e molto altro durante il Festival, una due giorni all’insegna dell’educazione ambientale attraverso un approccio scientifico, pratico-laboratoriale, ma anche artistico-creativo.