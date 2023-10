Riceviamo e pubblichiamo dall’Anas Piemonte:

Proseguono i ripristini della pavimentazione avviati da Anas sulla statale 10 “Padana Inferiore”, in provincia di Alessandria.

A partire da lunedì 23 ottobre e fino a venerdì 27 ottobre gli interventi interesseranno lo svincolo di intersezione tra la statale 10 e la SP 35 bis, a Spinetta Marengo e un tratto di circa 7 km all’altezza di Pontecurone. Per consentire l’esecuzione delle lavorazioni sarà attivo il senso unico alternato.

Infine, da lunedì 30 ottobre fino a martedì 21 novembre i lavori, sempre eseguiti con il senso unico alternato, riguarderanno un tratto di circa 2 km tra Alessandria e Spinetta Marengo. Più precisamente, il tratto interessato dai lavori è compreso tra la rotatoria di intersezione con Via della Stortigliona e la rotatoria di intersezione con Strada Castelceriolo.

