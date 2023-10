La conferma dei campioni. La decima edizione della Gara dei Barcè di Casale Monferrato, organizzata nella mattinata di ieri dagli Amici del Po all’imbarcadero di viale Lungo Po Gramsci, è stata nel segno delle conferme.

A concludere al primo posto nelle due categorie, singolo e doppio, sono stati gli stessi interpreti dell’edizione 2022. Ancora una volta la competizione monferrina dedicata alla vogata tradizionale del Nord-Ovest italiano, ha parlato lombardo, con le affermazioni dei barcaioli provenienti dalle sponde del Ticino.

Nel singolo la vittoria è andata a Claudio Bruni di Travaco Siccomario (Pv) che in 4’ 34’’ e 69/100 ha regolato Elio ‘Lello’ Orbelli (4’ 57’’ e 28/100) e suo padre Ernesto Orbelli (5’ 17’’ e 56/100). In gara anche l’espertissimo ‘Imperatore del Po’ Angelo Bosio, di Valenza, che ha chiuso quarto a pochi secondi dal podio.

Nel doppio ha vinto la coppia composta da Elio ‘Lello’ Orbelli e Roberto Uboldi di Abbiategrasso in 5’ 17’’ e 93/100, capaci di sopravanzare di soli 7/100 i secondi, Alberto Marmonti e Claudio Bruni (5’ 18’’ netti); terzi Simone Piazzon ed Ernesto Orbelli (5’ 46’’ e 22/100). Una curiosità? Alla competizione, aperta anche a donne e minori, ha preso parte per la prima volta un concorrente straniero, l’inglese James Scudder. In coppia con un altro neofita, Renato Nassini, ha chiuso con un più che onorevole quinto posto.

In puro stile Amici del Po, la premiazione ha coinvolto tutti i partecipanti alla gara (gratuita), una ventina, che hanno ottenuto una t-shirt ricordo e prodotti del territorio offerti dai sostenitori del sodalizio presieduto da Massimo Sarzano.

Alla premiazione nella sede dell’associazione ha presenziato l’assessore casalese Luca Novelli. I barcaioli che si sono aggiudicati il podio hanno ottenuto, invece di coppe e medaglie, i trofei realizzati per l’occasione dal maestro d’ascia monferrino Severino Livieri: dei simpatici e originali modellini di barcè.

Ha concluso la piacevole giornata un pranzo conviviale, ovviamente sulle rive del Grande Fiume.