La viabilità viene modificata da giovedì 5 a venerdì 6 ottobre tra il supermercato PAM e la caffetteria Chocolat.

Dalle ore 6:00 di giovedì 5 alle ore 24:00 di venerdì 6 ottobre, la viabilità cittadina in viale Kennedy sarà modificata per consentire i lavori di asfaltatura dal civico n. 103 all’intersezione con via agli Orti (quindi nel tratto di strada che va dal supermercato PAM alla caffetteria Chocolat). Verrà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo e verranno posizionati divieti di sosta su ambo i lati della strada. Sarà sempre e comunque garantito il transito dei mezzi di soccorso e l’accesso alle proprietà private e ai passi carrabili presenti nel tratto interessato.