Il teatro Romualdo Marenco, in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, presenta la sua nuova stagione di prosa 2023/2024 che prevede 10 spettacoli più il tradizionale appuntamento con il Festival Lavagnino.

La composizione del cartellone sarà variegata per un’offerta culturale ampia e differenziata che comprende drammaturgia contemporanea e opere della tradizione, danza, musica e spettacolo, con il desiderio di incontrare gli interessi di un pubblico che si è dimostrato entusiasta e curioso.

Importanti interpreti si avvicenderanno sul palco del teatro Marenco: Luca Bizzarri, Paolo Rossi, Elisabetta Pozzi, Elena Lietti, Giorgio Conte e molti altri. Valerio Binasco massimo interprete dell’autore neo premiato Nobel Jon Fosse presenterà come regista e attore “La ragazza sul divano”.

Venerdì 3 Novembre torna il Festival Lavagnino sul palco del Marenco con il concerto “La voce nel cinema” e il premio “Lavagnino soundtrack voice award” che verrà consegnato alla “voce di Morricone” la soprano Susanna Rigacci.

Susanna Rigacci, nasce in Svezia, da famiglia di musicisti italo svedese, conclude la sua preparazione musicale con il massimo dei voti al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, successivamente si perfezione con Gina Cigna ed Iris Adami Corradetti, sotto la cui guida si afferma ai Concorsi Internazionali al “Sängerförderungspreis” al Mozarteum di Salisburgo (1985), dove consegue il primo premio. Canta in sei lingue.

È nota al pubblico nazionale e internazionale soprattutto per le sue esibizioni in vocalizzo dei brani delle colonne sonore dei film di Sergio Leone: Il buono, il brutto, il cattivo, C’era una volta il West, Giù la testa, scritte e dirette da Ennio Morricone, con il quale ha tenuto diversi concerti dal vivo in varie nazioni.

Ad inaugurare la stagione di prosa il 18 novembre sarà:” L’arte della commedia” di Eduardo De Filippo, un testo di grande attualità che porterà gli spettatori ad interrogarsi su importanti questioni che appartengono a tutti come l’ambiguo rapporto tra stato e teatro o il ruolo dell’arte e degli artisti.

«Come ogni anno c’è grande interesse per uno degli appuntamenti culturali più importanti. La stagione che ci attende, fatta di teatro, danza e musica, è quanto mai ricca e capace di soddisfare i gusti di ogni tipo di pubblico. Dieci spettacoli che porteranno in città attori e compagnie di prestigio e produzioni di livello nazionale. Come novese sono anche particolarmente lieto che il palcoscenico del Teatro Marenco ospiti il nostro concittadino, Valerio Binasco, in veste di attore e regista con un’opera di Jon Fosse, tra gli scrittori più emblematici della scena teatrale contemporanea e vincitore del Premio Nobel per la Letteratura 2023. Ringrazio tutti i soggetti che hanno contribuito a elaborare una programmazione di grande qualità, in grado di dare nuovi impulsi a tutto il mondo culturale cittadino».

Stefano Moro, Assessore alla Cultura del Comune di Novi Ligure

«Siamo lieti di presentare una stagione teatrale di indubbio valore artistico. L’attività del Teatro Marenco è un tassello importante per proporre alla città eventi di primo piano e rafforzare, nel contempo, il polo attrattivo del centro storico. Prossimamente presenteremo il calendario della nuova edizione della “Domenica dei bambini”, rassegna di spettacoli rivolti ai più giovani che si terrà sempre al Teatro Marenco. L’obiettivo è quello di diversificare l’offerta culturale pensando a tutti i novesi, non solo a un pubblico maturo. Siamo convinti che la cultura rappresenti un fattore di crescita personale e collettiva, nonché un’opportunità per favorire l’integrazione e la coesione sociale. Intendiamo proseguire su questa strada coinvolgendo enti, istituzioni, associazioni culturali e tutti coloro che intendano condividere e promuovere il nostro progetto».

Rocchino Muliere, Sindaco, e Simone Tedeschi, Vice Sindaco del Comune di Novi Ligure

«Il teatro Marenco in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo presenta la sua nuova stagione che finora ha suscitato grande attesa e interesse nel territorio; è stato un notevole impegno, ma l’entusiasmo e la passione conducono sempre al risultato migliore. Sono previste diverse iniziative e molti spettacoli destinati ad alimentare la cultura e l’interesse dei cittadini novesi che, speriamo, continueranno a frequentare i palchi, la platea e…il loggione (che, per la ferma determinazione del Consiglio di Amministrazione sarà disponibile a partire dal prossimo anno).

Per soddisfare i diversi interessi, la programmazione prevede spettacoli che spaziano dalla tradizione classica di Eschilo e Euripide alla drammaturgia contemporanea, come La ragazza sul divano di Jon Fosse, vincitore del Premio Nobel per la Letteratura del 2023.

Ci colpisce e ci incoraggia la partecipazione e lo zelo di coloro che sono impegnati a vari livelli nella realizzazione di questa importante attività culturale e ci teniamo a ringraziare tutti di cuore».

Ada Geraldini Caraccia, Presidente della Fondazione Teatro Marenco

«Per il terzo anno consecutivo il Marenco presenta la stagione teatrale: se il 2021 ne ha siglato la riapertura, il 2022 ne ha confermato l’importanza a livello territoriale e il 2023 è stato quello della consacrazione a livello nazionale.

Un risultato eccezionale, con un sold out delle due precedenti stagioni grazie ad un pubblico che ha risposto con generosità; ora ci si appresta ad una nuova affascinate sfida. Un grande impegno e lavoro per tutti, costruendo una “rete” con gli enti istituzionali: la Regione Piemonte, il Consiglio regionale del Piemonte e la città di Novi Ligure in primis, senza dimenticare la Fondazione Piemonte dal Vivo e l’interazione fondamentale con il Teatro Stabile di Torino. Inoltre, con l’Orchestra Classica di Alessandria, si sono rafforzate le collaborazioni. Un lavoro condiviso con la Fondazione Teatro Marenco senza il cui tramite non si sarebbe potuto giungere a questo traguardo. Un ulteriore passo, auspichiamo, di una lunga serie. Un plauso alle maestranze e ai collaboratori, insieme siamo riusciti a restituire ai Novesi un teatro di assoluta bellezza intorno al quale si possono costruire con il territorio legami culturali, turistici e commerciali».

Giulio Graglia, direttore artistico del Teatro Romualdo Marenco

«Piemonte dal Vivo, il più grande palcoscenico del Piemonte, prosegue la sua attività sul territorio regionale e collabora alla programmazione della stagione 2023-24 del Teatro Marenco di Novi Ligure attraverso una proposta artistica multidisciplinare e di rilievo nazionale. Una collaborazione, che parte dal dialogo portato avanti in questi anni con le eccellenze presenti sul territorio e che ambisce a cogliere le opportunità del nostro tempo interpretandole quali occasioni di sviluppo culturale duraturo e sostenibile. Abbiamo lavorato ad una nuova stagione affinché la musica, la danza e il teatro siano per i cittadini occasione di incontro, di divertimento e riflessione per la comunità che sceglie di abitarli».

Matteo Negrin, direttore di Piemonte dal Vivo

A partire dalla stagione 23-24 la Fondazione Piemonte dal Vivo, in collaborazione con il Teatro Romualdo Marenco, si impegna per rendere il teatro sempre più inclusivo ed accessibile e in quest’ottica sostiene il progetto Teatro No Limits, promosso e realizzato dal Centro Diego Fabbri di Forlì in collaborazione con l’Associazione Incontri Internazionali Diego Fabbri APS e con il Dipartimento Interpretazione e Traduzione – DIT – Università di Bologna Campus di Forlì. L’iniziativa porta l’audiodescrizione nei teatri di Piemonte dal Vivo, con circa 30 repliche diffuse in tutte le province, e consente al pubblico non vedente e ipovedente di assistere pienamente agli spettacoli, rendendo “visibili” scene, costumi, cambi luce, movimenti degli attori e ogni altro elemento silenzioso della messa in scena, abbattendo la barriera del buio. Il progetto si avvale della collaborazione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Consiglio Regionale del Piemonte ETS. Per la stagione 2023/2024 lo spettacolo audiodescritto al Teatro Romualdo Marenco è lo spettacolo di danza Davidson il 10 marzo.

SPETTACOLI





Sabato 18 novembre 2023 ore 21

L’ARTE DELLA COMMEDIA

di Eduardo De Filippo

adattamento e regia Fausto Russo Alesi

con (in ordine di locandina) Fausto Russo Alesi, David Meden, Sem Bonventre, Alex Cendron, Paolo Zuccari, Filippo Luna, Gennaro De Sia, Imma Villa, Demian Troiano Hackman, Davide Falboscene Marco Rossi

costumi Gianluca Sbicca

musiche Giovanni Vitaletti

luci Max Mugnai

consulenza per i movimenti di scena Alessio Maria Romano

assistente alla regia Davide Gasparro, assistente ai costumi Rossana Gea Cavallo

produzione Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Fondazione Teatro della Toscana – Teatro Nazionale, Teatro di Roma-Teatro Nazionale, Elledieffe

si ringrazia per la collaborazione il Piccolo Teatro di Milano -Teatro d’Europa

“L’opera ci parla del rapporto contradditorio tra lo Stato e il Teatro, del ruolo dell’arte e degli artisti nella società, ma le domande, i dubbi, le responsabilità e le debolezze che Eduardo De Filippo mette in campo ci riguardano tutti e quel “Teatro” si fa risuonatore del nostro rapporto con il potere e con il bisogno di essere ascoltati e soprattutto riconosciuti.”

Fausto Russo Alesi

Sabato 25 novembre 2023 ore 21

NONHANNOUNAMICO

di e con Luca Bizzarri

scritto con Ugo Ripamonti

produzione ITC200

NonHannoUnAmico è uno spettacolo teatrale di e con Luca Bizzarri ispirato all’omonimo podcast edito da Chora Media che nell’ultimo anno ha riscosso un tale successo da rendere il modo di dire “Non hanno un amico” un intercalare comune e diffusissimo.

Al centro di NonHannoUnAmicoc’è la comunicazione politica dei nostri tempi, i fenomeni social, i costumi di un nuovo millennio confuso tra la nostalgia del Novecento e il desiderio di innovazione tecnologica e sociale.

Con tutta la sagacia della sua satira, in un’ora di racconto, Bizzarri porta il pubblico a ridere di sé stesso, delle proprie debolezze, dei propri tic. Un’ora di racconto in cui è possibile riconoscersi come in uno specchio che all’inizio sembra deformante, ma che in realtà, a guardarlo bene, restituisce quell’immagine di noi che rifiutiamo di vedere.

Mercoledì 13 dicembre 2023 ore 21

DA QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO!

Il Metodo Pirandello

con Paolo Rossi

e con Emanuele Dell’Aquila, Alex Orciari, Caterina Gabanella, Alessandro Cassutti, Laura Bussani

drammaturgia Paolo Rossi e Carlo G. Gabardini

regia Paolo Rossi

scene Lorenza Gioberti

costumi Elisabetta Menziani

luci Elena Vastano

aiuto regia Luca Orsini

produzione Agidi

Il mio è sempre stato un teatro partecipato, come un tempo mi piaceva chiamarlo, un teatro di ri-animazione dove il pubblico è spettatore attivo. Ogni serata sarà speciale ed unica perché sarà come il primo giorno di prova di uno spettacolo teatrale: scopriremo il come, il quando e il perché nasce uno spettacolo, svelando la magia della creazione artistica e la nascita di una nuova opera.

Paolo Rossi

Era destino che Paolo Rossi si confrontasse con questa opera di Pirandello, parte della trilogia del “teatro nel teatro” che rivoluzionò il modo tradizionale di recitare, non limitando l’azione degli attori al solo palcoscenico ma facendoli recitare anche in platea, nei palchi, nel foyer, coinvolgendo il pubblico come fosse parte dello spettacolo.

In scena accanto a Paolo Rossi e alla sua compagnia di artisti si aggiungeranno ad ogni replica, dopo attento arruolamento da parte del regista, comparse e parti minori scelte tra il pubblico. Insomma… questa sera si recita (davvero!) a soggetto.

Giovedì 18 gennaio 2024 ore 21

COSTELLAZIONI

di Nick Payne

traduzione Matteo Colombo

regia Raphael Tobia Vogel

con Elena Lietti e Pietro Micci

scene e costumi Nicolas Bovey

luci Paolo Casati

produzione Teatro Franco Parenti/TPE – Teatro Piemonte Europa

Una drammaturgia unica e travolgente, una storia d’amore raccontata con le leggi della fisica. In scena, tutte le possibili infinite fasi di una relazione: conoscenza, seduzione, matrimonio, tradimento, malattia. Uno dei risvolti della fisica quantistica è che potrebbero esistere un numero infinito di universi: tutto quello che può accadere, accade anche da qualche altra parte e per ogni scelta ci sono mille altri mondi in cui si è scelto in un modo differente. Nick Payne prende spunto da questa teoria e la applica a un rapporto di coppia. Pietro Micci e Elena Lietti sono chiamati a confrontarsi con molteplici versioni dei loro personaggi passando dalla commedia al dramma nel giro di pochi minuti, sul palco come nella vita reale

Venerdì 2 febbraio 2024 ore 21

CASSANDRA O DELL’INGANNO

drammaturgia Elisabetta Pozzi

con la collaborazione di Massimo Fini

con Elisabetta Pozzi

musiche e disegno luci Daniele D’Angelo

spazio scenico Guido Buganza

movimenti Alessio Romano

produzione Centro Teatrale Bresciano

Elisabetta Pozzi costruisce una drammaturgia originale, che a partire dalle tragedie di Eschilo ed Euripide compie un affascinante percorso intorno alla profetessa troiana cui Apollo ha dato il dono di prevedere il futuro e insieme la condanna di non essere creduta. Il testo raccoglie liberamente suggestioni e riletture da grandi testi e autori di ogni tempo, da Seneca a Christa Wolf, da Omero a Ghiannis Ritsos fino a Wislawa Szymborska e Pier Paolo Pasolini. In scena una figura di strabiliante modernità, in cui convivono forza e fragilità, dando corpo e voce a un personaggio indimenticabile.

Elisabetta Pozzi, tra le maggiori artiste della scena italiana, da molti anni lavora intorno ai grandi temi e archetipi del Mito: Elektra di Hoffmansthal, Medea, Ippolito e Ecuba di Euripide, Elena e Fedra di Ghiannis Ritsos, sono soltanto alcuni dei testi che ha affrontato nel corso della sua carriera.

Martedì 20 febbraio 2024 ore 21

456

scritto e diretto da Mattia Torre

con Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggieri, Cristina Pellegrino

e con Giordano Agrusta

scene Francesco Ghisu

disegno luci Luca Barbati

costumi Mimma Montorselli

assistente alla regia Francesca Rocca

movimenti di scena Alberto Bellandi

produzione Marta Morico

distribuzione Alessandro Gaggiotti

organizzazione Emanuele Belfiore, Serena Martarelli

comunicazione e ufficio stampa Beatrice Giongo

tecnici Jacopo Pace, Lorenzo Guerriero

produzione Marche Teatro / Nutrimenti Terrestri / Walsh

456 è la storia comica e violenta di una famiglia che, isolata e chiusa, vive in mezzo a una valle oltre la quale sente l’ignoto. Padre, madre e figlio sono ignoranti, diffidenti, nervosi. Si lanciano accuse, rabboccano un sugo di pomodoro lasciato dalla nonna morta anni prima, litigano, pregano, si odiano. Ognuno dei tre rappresenta per gli altri quanto di più detestabile ci sia al mondo.Tuttavia occorre una tregua, perché sta arrivando un ospite atteso da tempo, che può e deve cambiare il loro futuro. Tutto è pronto, tutto è perfetto. Ma la tregua non durerà.

Domenica 10 marzo 2024 ore 21

DAVIDSON

liberamente tratto dalla sceneggiatura Il Padre Selvaggio di Pier Paolo Pasolini

concept e drammaturgia Maurizio Camilli

coreografia Michela Lucenti

con Maurizio Camilli e Confident Frank

disegno luci Vincenzo De Angelis

disegno sonoro Andrea Gianessi

datore luci Francesco Traverso

assistente alla regia Ambra Chiarello

assistente alla coreografia Francesco Collavino

produzione Balletto Civile

in collaborazione con ERT Emilia Romagna Teatro – Teatro Nazionale focus CARNE

con il sostegno di ATER (Modena) e ICK (Amsterdam) e del Ministero della Cultura Italiana MIC

Nell’ambito della rassegna diffusa di danza contemporanea We Speak Dance replica audiodescritta nell’ambito del progetto Teatro No Limits

Il Padre Selvaggio è un abbozzo di sceneggiatura scritta nel ’63 e pubblicata postuma nel fatale 1975. Il regista non trovò finanziatori, spaventati dalla sua libertà di pensiero, e il film non si realizzò. È la storia di Davidson, un ragazzo nero sensibile e acuto, proveniente da una tribù dell’Africa e del suo incontro con un insegnante progressista e tormentato, una figura di frontiera alter ego dello stesso Pasolini. Una sceneggiatura ibrida che mischia codici e linguaggi differenti e proprio nell’assenza della sua realizzazione offre un grande potenziale espressivo.

Una forma indefinita, con qualità visive che si prestano alla messa in scena danzata, in una vertigine tra opera letteraria e teatro fisico. Questa opera sospesa racconta soprattutto il conflitto tra l’insegnante e Davidson e il cuore di questo contrasto è il dilemma del rapporto tra bianchi e neri, il problema della libertà e della democrazia, della tensione verso l’altro da sé.

Giovedì 21 marzo 2024 ore 21

FINE PENA ORA

di Elvio Fassone

adattamento e regia Simone Schinocca

con Salvatore D’Onofrio, Costanza Maria Frola e Giuseppe Nitti

assistente alla regia Valentina Aicardi

scenografia e light design Sara Brigatti e Florinda Lombardi

produzione Tedacà / Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale / Festival delle Colline Torinesi



34 anni di corrispondenza tra Salvatore e il Presidente che opposti e contrapposti diventano punto di riferimento l’uno per l’altro.

Questa storia ci insegna che un punto di incontro esiste sempre, anche tra mondi distanti e impossibili. Il filo del dialogo esiste sempre. Il ripercorrere e accompagnare lo spettatore nel permanere nella cella per 38 anni di Salvatore, nella ricostruzione di una vita possibile anche se fine pena mai, parla alle nostre vite e diventa messaggio universale, perché́ uno spazio di umanità̀, di possibilità̀ e di speranza è sempre possibile, anche quando tutto sembra dirci il contrario. Fine Pena Ora nasce in questo tempo in cui tutti urlano la propria posizione, il proprio sentire e il trovare un punto di incontro e conciliazione sembra impossibile. Tutto quello che ci accade è la nostra vita. Questo il grande insegnamento che Salvatore ha donato al Presidente.

Mercoledì 3 aprile 2024 ore 21

LA RAGAZZA SUL DIVANO

di Jon Fosse

regia Valerio Binasco

con Pamela Villoresi, Valerio Binasco, Michele Di Mauro, Giordana Faggiano e con Giovanna Mezzogiorno

produzione Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale / Teatro Biondo di Palermo

In accordo con Arcadia & Ricono Ltd per gentile concessione di Colombine Teaterförlag

Pamela Villoresi interpreta donna di mezza età intenta a dipingere il ritratto di una giovane donna accovacciata su un divano. Il momento creativo, accompagnato da un costante senso di inadeguatezza, scatena in lei sentimenti contraddittori, sull’onda dei ricordi di un’infanzia tutt’altro che felice. L’immagine che la perseguita – quella della giovane accovacciata su un sofà – è l’istantanea di lei stessa da giovane, turbata da mille incertezze: litiga con la madre e invidia la sorella maggiore, anela il ritorno del padre con una passione al limite del lecito.

Valerio Binasco, principale interprete italiano del teatro di Jon Fosse, esplora magistralmente il modo in cui le ferite psichiche inflitte nell’infanzia non si rimarginano mai del tutto.

Martedì 23 aprile 2024 ore 21

BAGNI ARCOBALENO

di e con Giorgio Conte

Alessandro Nidi – pianoforte e voce

Alberto Parone – batteria e basso vocale

Bati Bertolio – fisarmonica e vibrandoneon

fonico Daniele Fava

programmazione luci e proiezioni Gianluca Aloisio

regia luci Emiliano Ardini

produzione Musicità associazione culturale

Dopo le nozze di diamante con la musica e la letteratura, Giorgio Conte costruisce uno spettacolo in cui racconta – attraverso aneddoti, canzoni e immagini- il percorso artistico iniziato ai Bagni Arcobaleno di Cavi di Lavagna (GE) all’inizio degli Anni ’60. Ripercorre di fatto parte significativa della storia della musica italiana, in una carriera iniziata dal Clan Celentano, continuata con altri interpreti (tra cui Mina, Ornella Vanoni, Fausto Leali, Loretta Goggi, Equipe 84, Wilson Pickett, Mireille Mathieu) e che dagli Anni ’90 ad oggi conta 13 album e un’attività live ininterrotta.

Con lui in scena il Maestro Alessandro Nidi (pianoforte e voce) a cui si aggiungono, nella seconda parte dedicata al concerto, Alberto Parone (batteria e basso vocale) e Bati Bertolio (fisarmonica e vibrandoneon).

BIGLIETTERIA

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.00, salvo diverse indicazioni. Il programma potrebbe subire variazioni

ABBONAMENTO FISSO A 10 SPETTACOLI

INTERO € 220 – RIDOTTO € 180 (over 65, under 18, posti visibilità ridotta)

BIGLIETTI SINGOLI – Palchi e platea

Intero € 30 | Ridotto* € 25

*Over 65, under 18, posti visibilità ridotta, iscritti FAI, possessori Abbonamento Musei, abbonati alle stagioni di Piemonte dal Vivo, clienti del regionale di Trenitalia, abbonati al Teatro Stabile di Torino.

Per i soggetti disabili o con limitata capacità motoria si segnala che l’accesso agevolato è riservato esclusivamente alla platea e al II ordine di palchi tramite ascensore.

PRELAZIONE ABBONAMENTI

Venerdì 20 (ore 16 – 19) e sabato 21 ottobre 2023 (ore 10 – 12 e 16 – 19) prelazione vendita per i soli titolari di abbonamento stagione 2022/23 con vincolo sul posto.

Lunedì 23 e martedì 24 ottobre 2023 (ore 16 – 19) prelazione vendita per i soli titolari di abbonamento stagione 2022/23 senza vincolo sul posto.

VENDITA LIBERA

Dal 27/10/23 inizio vendita libera sia in biglietteria con orario regolare, sia on line sul sito www.vivaticket.it

ORARIO BIGLIETTERIA Teatro Marenco Novi Ligure

Martedì e venerdì dalle 17 alle 19.

Nelle date di spettacolo solo biglietteria serale a partire da due ore prima dell’inizio dello spettacolo.

Per l’acquisto dei biglietti singoli e dell’abbonamento potranno essere utilizzati: 18app e Carta del docente.

SI ACCETTANO ESCLUSIVAMENTE PAGAMENTI POS.

VENDITA ONLINE www.vivaticket.it

NON SONO CONCESSI RIMBORSI PER CAUSE NON IMPUTABILI ALLA FONDAZIONE

Per info: segreteria.teatromarenco@gmail.com

347 73 60 627 (negli orari di apertura della biglietteria)

Per interviste e approfondimenti: comunicazioneteatromarenco@gmail.com

TEATRO ROMUALDO MARENCO

Via Nicolò Girardengo 48, Novi Ligure (AL)

www.teatroromualdomarenco.it