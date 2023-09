“Vedere il Parco del Castello pieno di bambini e giovani, impegnati nelle diverse discipline, è una grande soddisfazione che dimostra come la Festa dello Sport sia stata un successo anche quest’anno grazie all’impegno dei volontari di Azione Tortona abbiamo realizzato un grande evento, a costo zero, per rilanciare il nostro territorio attraverso i valori dello sport.”

Sono parole di Andrea Mantovani, organizzatore dell’evento che si è svoto ieri a Tortona riscuotendo grandissimo successo.

“Durante la giornata, inoltre – aggiunge Mantovani – sono state raccolte centinaia di firme per promuovere il Progetto Robinson, riscontrando un’ottima disponibilità da parte del Sindaco Federico Chiodi che ha dimostrato collaborazione e interesse. Un grande ringraziamento va quindi alle associazioni aderenti, all’amministrazione comunale e a tutti i partecipanti.”

Di seguito altre immagini.