Sabato 30 settembre 2023 il Gruppo di Acquisto solidale di Tortona organizza la 12a edizione de Alla Fiera del G.A.S. Mangia, pensa, vivi sostenibile.

Il G.A.S. Tortona è un’associazione che riunisce decine di famiglie tortonesi e dei dintorni che insieme “fanno la spesa” direttamente dai produttori prediligendo i criteri del biologico, del km 0 e della solidarietà. Per ogni ulteriore informazione si può visitare il sito www.gastortona.it

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Tortona, è nata in primo luogo per diffondere la conoscenza sugli stili di vita sostenibili, la logica del “km 0” nonché le realtà dei Gruppi di Acquisto Solidali e ha l’intento di creare uno spazio di conoscenza e approfondimento delle realtà esistenti nel territorio al fine di mettere in comunicazione i produttori e le associazioni locali con i cittadini per sviluppare una conoscenza più profonda su tradizioni, risorse legate al nostro territorio e il loro sfruttamento. Banchetti, dibattiti, momenti di confronto, teatro, musica di strada, laboratori, baratto, lettura di fiabe, per un cammino comune sulla strada della razionalizzazione dei consumi e la sensibilizzazione rispetto a temi cari al gruppo di acquisto.

Dalle 9:00 alle 19:00 da Largo Borgarelli a Piazza Duomo verrà allestito un mercatino che raggrupperà decine di produttori gastronomici, di associazioni e di artigiani in linea con gli stili di vita sostenibili appartenenti al nostro territorio.

L’esperienza del G.A.S. potrà essere d’esempio a quanti nella nostra città non hanno perso il desiderio di impegnarsi attivamente per farla vivere.

Programma:

9:00/19:00

MERCATO dei produttori biologici e banchetti espositivi degli artigiani e delle associazioni del territorio impegnate nelle tematiche degli stili di vita sostenibili.

Dalle 10:00

Incursioni a sorpresa di Clown Jugo, il primo pagliaccio a km 0, a cura del G.A.S. Tortona, per la spesa più divertente che c’è!!

10:00/13:00 e 17:00/18:30

Laboratorio per bambini, a cura delle volontarie dell’Associazione Pandora. Creazione di oggetti per animali con materiale riciclato.

11:30

Swap Party! Hai dei capi di abbigliamento in buono stato che non usi più e che ti piacerebbe scambiare? Segui il regolamento dello swap sui nostri profili social FB e Instagram e su www.gastortona.it per il baratto più cool di sempre, a cura del G.A.S. Tortona

16:00

Lettura di favole incentrate sui temi cari al G.A.S Tortona, a cura della Libreria Namastè

11:00/17:00

Laboratorio di serigrafia su carta (per i più piccoli) e magliette, a cura di Dimitri Zanelli in arte Dormo Zero contributo € 15.

Vuoi la maglietta più originale e più gasistica che ci sia? Potrai portartela a casa come ricordo della nostra Fiera, dopo aver assistito alla sua realizzazione in tempo reale!

15:30/16:30

Momento musicale a cura del DJ Just Funk, perché è bello mixare anche fuori dalla cucina.

16:30/18:00

Si balla il Lindy Hop presso Via Carducci con The Kitchen Swing.

18.00/19.00

Esibizione estemporanea di live painting su legno a cora di Dormo Zero sulle tematiche ambientali, con accompagnamento musicale a cura del DJ Just Funk.