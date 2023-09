Porte aperte alla musica !!!

Sabato 16 settembre dalle ore 15 alle ore 19 presso la sala Don Piana di Diano Marina la Scuola di musica San Giorgio di Cervo presenterà i corsi musicali per l’anno scolastico 2023/2024

Insegnanti e allievi saranno a disposizione di chi vorrà provare a suonare uno o più strumenti o gradirà avere informazioni sulle attività musicali individuali, collettive e i corsi di musica per l’infanzia da 0 a 12 anni.

In un clima giocoso alle ore 16 sarà possibile ascoltare la Piccola Orchestra San Giorgio seguita da una simpatica merenda, un Trio classico di allievi e un Ensemble di insegnanti che interverranno durante l’Open Day.

Per l’anno scolastico 2023/2024 presso la Scuola di musica San Giorgio sono attivi corsi di canto (lirico e moderno) e corsi di strumento (batteria, chitarra classica, acustica ed elettrica, corno francese, pianoforte, percussioni, violino e violoncello).

Inoltre sono attivi corsi collettivi per giovanissimi, con moderne metodologie: “Musicainfasce” (0-36 mesi), “Sviluppomusicalità” (3-5 anni), “Giocorchestra” e Alfabeto della musica (età scolare), con metodi che fanno riferimento all’Aigam (Associazione Italiana Gordon per l’apprendimento musicale). E ancora coro di voci bianche (dai 5 anni), Musica d’insieme.

Le sedi dei corsi sono a San Bartolomeo al mare (opere parrocchiali) e Cervo (opere parrocchiali e laboratorio musicale).

I qualificati insegnanti che operano all’interno della Scuola di Musica San Giorgio sono Liana Novokhatskaia, Sara Mazzone, Andrea Ternavasio, Sabrina Ponte, Leonardo Ferretti Gallino, Salvatore Burgio, Alexandre Boero, Giovanni Gandolfo, Manuel Merlo, Alessandro Sapiolo, Vincenzo Malacarne, Maurizio Pettigiani, Silvia Dattaro, Liuba Piedimonte. Si tratta di docenti con anni di esperienza, alcuni musicisti con all’attivo prestigiose collaborazioni, altri fanno parte di importanti formazioni.

Per informazioni: info@sangiorgiomusicacervo.it, Facebook Associazione San Giorgio, tel. 379.2565423 (anche whatsapp), www.sangiorgiomusicacervo.it.