AISM Imperia è lieta di annunciare il lancio del suo primo Concorso Fotografico a Premi, un’iniziativa coinvolgente volta a sostenere la lotta contro la Sclerosi Multipla e a celebrare l’arte della fotografia.

La Sclerosi Multipla è una malattia neurologica che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. AISM Imperia è un’organizzazione impegnata a sostenere la ricerca e nel supporto alle persone affette da questa malattia, e il concorso fotografico rappresenta un’opportunità unica per sostenere questa causa mentre si esplorano nuovi orizzonti artistici.

Il concorso prevede 2 temi:

A -“ Tema libero,colore e/o bianconero”.

B -“ Le piste ciclabili della provincia di Imperia “, foto a colori o bianconero

Termine presentazione delle foto il 1° dicembre 2023.

Per informazioni sul concorso e per partecipare, cerca il bando sul nostro sito web all’indirizzo aismimperia.it – facebook aismimperia – scrivi ad aismimperia@aism.it oppure inquadra il QRcode della locandina.

Unisciti a noi nel dare attraverso l’arte della fotografia. Una giuria di esperti selezionerà le migliori fotografie, con fantastici premi

Contribuisci alla Causa: La tua iscrizione al concorso supporterà la ricerca sulla Sclerosi Multipla e i servizi di supporto forniti da AISM Imperia.

“Questa iniziativa non è solo un’opportunità per gli amanti della fotografia di esprimersi, ma anche un modo concreto per sostenere la ricerca scientifica e il supporto alle persone colpite dalla sclerosi multipla”, ha dichiarato Daniele Maiolino, Presidente di AISM Imperia. “Siamo entusiasti di vedere come i partecipanti interpreteranno il tema e ci auguriamo che questo concorso ispirerà un profondo senso di connessione e solidarietà.”