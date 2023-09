La nona edizione di “Cultura a porte aperte” partirà in tutto il Piemonte sabato 23 e domenica 24 Settembre 2023, in occasione delle Giornate europee del patrimonio culturale, ma in Diocesi di Tortona già a partire dal 17 settembre saranno aperti diversi edifici e verrà proposto un inedito itinerario UVA (Una Valle d’Artisti), mirato alla valorizzazione della Valle Curone, proprio grazie alle associazioni di volontari che fanno parte del Progetto diocesano Chiese Aperte.

Il programma, prevede l’apertura straordinaria di monasteri, chiese, pievi, santuari e musei che fanno parte del circuito di “Città e Cattedrali”, un piano di valorizzazione di circa 600 luoghi d’arte sacra organizzati in itinerari geografici e tematici, fruibili in Piemonte e Valle d’Aosta, ideato da Fondazione CRT e dalla Consulta per i Beni Culturali Ecclesiastici del Piemonte e della Valle d’Aosta. Le aperture, proposte in date diverse, proseguiranno anche nel mese di ottobre.

Oltre alle aperture dei siti, Cultura a porte aperte 2023 propone un calendario di attività e incontri culturali per i mesi autunnali, che mette al centro le persone e le comunità inclusive, con particolare attenzione alle capacità sensoriali e cognitive.

Protagonisti di “Cultura a porte aperte” sono le diocesi del territorio e gli oltre 2000 volontari culturali che nel corso di tutto l’anno garantiscono la fruizione e la valorizzazione dei beni ecclesiastici, luoghi carichi di storia e arte, organizzati in itinerari di visita geografici e tematici. I volontari sono un’importante espressione di cittadinanza attiva. Formati sulla storia e sul significato del patrimonio culturale ecclesiastico, svolgono la funzione di accoglienza nelle chiese e di testimoni autentici del territorio. I beni e i luoghi sacri, infatti, non sono semplici oggetti culturali: raccontano un modo di concepire l’esistenza, la storia, i rapporti umani, la speranza davanti al dolore, il senso dell’eternità e della felicità. Sono un’importante espressione di cittadinanza attiva.

