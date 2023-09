Nel mese di Settembre a Viguzzolo, nella splendida cornice della Pieve romanica, avrà luogo la seconda edizione del festival “Pieve in musica”, evento che ha incontrato un eccellente gradimento nella sua prima presentazione.

La prestigiosa rassegna musicale è stata organizzata dal Maestro Alberto Carnevale Ricci, pianista, concertista e docente residente in Germania, di origini viguzzolesi, in collaborazione con l’Associazione Culturale Viguzzolese e il Comune di Viguzzolo.

Il festival inizierà domenica 17, alle ore 17, con un recital per Violino e Pianoforte in cui si esibiranno Eleonora Matsuno, primo violino del Quartetto Indaco, vincitrice del prestigiosissimo concorso di Osaka, in Giappone e Arturo Ruiz, pianista concertista spagnolo.

Il secondo concerto vedrà protagonisti, il sabato 23 alle ore 17, il baritono Kim Sargsyan, e la pianista Anna Karapetyan, entrambi armeni e con Curricula prestigiosissimi. Eseguiranno un programma liederistico con musiche di Schumann, Rachmaninov, Komitas e Verdi.

Il terzo ed ultimo appuntamento è domenica 24, sempre alle ore 17, in cui il pianista Alberto Carnevale Ricci insieme alla violinista Fabiola Tedesco, al violista Ermanno Niro, al violoncellista Gianluca Muzzolon ed al contrabbassista Anselm Legl, eseguirà un programma “austriaco”: un trio di Mozart, il Quartetto di Mahler ed il celeberrimo Quintetto di Schubert “la trota”.

L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti, e prima dei concerti saranno possibili visite gratuite alla Pieve, a cura dei volontari dell’Associazione Culturale Viguzzolese.