Un’altra grande soddisfazione per il giovane atleta classe 2008 ed il suo club, il Don Quique di Imperia. Il successo si è concretizzato ieri a Guidonia. Al suo fianco il romano Matteo Sargolini. Pietro era campione uscente Under 14.

Si arricchisce di un nuovo titolo italiano il palmares del 15enne imperiese Pietro Giovannini, classe 2008, atleta di punta della Don Quique Academy di Imperia e del vivaio azzurro. Nell’ambito della rassegna nazionale giovanile, sui campi del Winner Center di Guidonia, nei pressi di Roma, Pietro ieri ha conquistato il Tricolore Under 16, in coppia con il romano Matteo Sargolini, campione uscente della categoria, mentre Giovannini, che ha un anno in meno, lo scorso anno aveva trionfato nell’Under 14.

Pietro e Matteo, già protagonisti insieme in questa stagione di diverse belle imprese (trionfo nel Fip Promises di Novara, 1° posto nella Tappa del Oro, 2a posizione nel Major Junior di Roma), hanno dominato il tabellone (21 formazioni) con quattro successi per due set a zero, l’ultimo dei quali contro i pugliesi Antonio Veneziano (ex socio di Giovannini e campione d’Italia U14 nel 2022) ed Enzo Vista, superati 7-6 6-3. Una conferma ai vertici del movimento azzurro e una seria ipoteca sulla partecipazione al Mondiale che si terrà in Paraguay a metà novembre, una kermesse che vede Spagna e Argentina, Paesi leader della disciplina, partire coi favori del pronostico.

Lo staff di Giovannini, supportato da Babolat, una delle aziende leader di questo sport dal punto di vista tecnico, è composto dai tecnici Giovanni Fornaro (che del circolo Don Quique di Imperia è anche presidente) e Mattias Granes, di origine argentina, dalla fisioterapista Alessandra Ravotto e dal preparatore Stefano Martini.

Da ricordare che nell’ottobre scorso Pietro, insieme alla nazionale azzurra giovanile, si era aggiudicato un prestigioso bronzo agli Europei a squadre. Allora gareggiava nella categoria Under 14.