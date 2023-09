Alzabandiera, Fanfara e Incursori della Marina Militare, la settimana delle Signore del Mare è partita, domani le prime regate

Con la Fanfara e il Gruppo Operativo Incursori della Marina Militare, l’alzabandiera alla presenza del Sindaco di Imperia, Claudio Scajola, il Vice-Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’onorevole Edoardo Rixi, del Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, i rappresentanti della Fondazione Carige, della Camera di Commercio Riviere di Liguria, si è ufficialmente inaugurata oggi, mercoledì 6 settembre, la 24esima edizione delle Vele d’Epoca d’Imperia – International Sailing Week.

Le 62 imbarcazioni ormeggiate sulle banchine a Porto Maurizio, vere e proprie Regine del Mare, hanno fatto da testimoni all’evento, baciato da un forte vento di levante ed ora tutto è pronto per iniziare con le regate di domani. Prevista una prova costiera al giorno con delle boe sistemate a segnalare il percorso: la prima al largo di Capo Berta, poi una davanti a San Bartolomeo e l’ultima a ponente davanti a San Lorenzo. Diverse partenze destinate ai numerosi raggruppamenti, ci sono le Big Boat, i legni lunghi oltre i 25 metri, due sottogruppi per le Epoca costruite prima del 1950, le Auriche con vele quadrangolari e Marconi con le triangolari, ci sono le Classiche costruite dal 1950 al 1975 tutte con armo Marconi, novità di quest’anno sono le Classic IOR dal 1970 al 1984, ma spazio anche alle Spirit of Tradition che sono imbarcazioni moderne che ricordano le linee delle imbarcazioni classiche solitamente realizzate su disegno di imbarcazioni di successo del passato, e per finire gli 8 metri S.I. la cui prima prova di oggi è stata cancellata per il vento di Levante troppo intenso.

Da quest’anno sarà possibile seguire sul sito https://estela.co/en le gesta delle 62 imbarcazioni in regata grazie al tracking voluto dal CIM, il Comitato Internazionale Mediterraneo, che si occupa della gestione delle attività delle barche d’epoca, verificando regolamenti e certificati di stazza, che permettono ai legni di diverse lunghezze di correre insieme.

A coordinare il sistema il Segretario Generale dell’A.I.V.E., Gigi Rolandi, già armatore di Crivizza.

Grande orgoglio delle autorità che hanno preso parte all’inaugurazione, entusiaste per l’apertura dell’evento, ma che non staccano i piedi da terra.

“Ancora una volta, alla 24esima edizione, Imperia è pronta ad accogliere questa splendida manifestazione, che dona lustro e prestigio a tutta la città. Un clima di festa, di gioia, di voglia di mettersi in gioco da parte di tutti, di mostrare le eccellenze del nostro territorio. Questi splendidi legni esaltano la bellezza della nostra banchina, oggi ancora più riqualificata, del nostro mare bandiera blu e gli scorci unici che Imperia è capace di regalare. Di fronte alle sfide che ci si pongono innanzi, la nostra risposta è la crescita, la voglia di accogliere, la voglia di sviluppare il nostro splendido territorio, dando opportunità ai giovani. E questa manifestazione è emblema di quella voglia di non arrendersi, di migliorarsi, di guardare con fiducia l’orizzonte più lontano” queste le parole del primo cittadino di Imperia, Claudio Scajola.

Guardano al futuro, con grande orgoglio per la tradizione nautica della zona, anche le parole del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che per l’occasione ha omaggiato le Vele d’Epoca di Imperia rendendole protagoniste sul maxischermo del palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari a Genova.

“Questa manifestazione, unica al mondo, rappresenta un’eccellenza del nostro territorio e conferma la Liguria capitale della nautica a livello internazionale. Quelle che possiamo ammirare sono le Regine dei Mari, costruite con legni pregiati e protagoniste della storia della nautica, nel segno della tradizione. Questa regata, che si svolge nell’anno nel centenario della nascita della città di Imperia, di cui è un fiore all’occhiello, offre uno spettacolo senza tempo e di raffinata eleganza a tutti i liguri, agli appassionati e ai tantissimi turisti che ancora stanno trascorrendo le vacanze sul nostro territorio”.

“La manifestazione Vele d’epoca mette in vetrina l’eleganza, la bellezza, lo stile, la memoria, la cultura marinara gloriosa anche del nostro Made in Italy. Ogni singola imbarcazione è un’opera d’arte plasmata da mani sapienti ed eredi – nella maggioranza dei casi – di una antica tradizione che si è tramandata di padre in figlio. Una ricchezza economica, storica e culturale da difendere e preservare” ha concluso il Vice-Ministro del Mit Edoardo Rixi.

Appuntamento con tutti, dunque, con lo Skipper Meeting di domattina, 7 settembre alle 10.30 per poi dirigersi tutti in mare per la prima partenza alle 12.00.