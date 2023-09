Lunedì 4 settembre il Sindaco Chiodi, gli Assessori Damiani e Galvani, i tecnici comunali e la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Tortona A, hanno incontrato le famiglie degli alunni della scuola dell’infanzia di Rivalta Scrivia per illustrare le novità del nuovo anno scolastico in merito alla collocazione delle classi.

Presso il fabbricato scolastico di Rivalta, che ospita la scuola primaria e dell’infanzia sono infatti in corso opere riguardanti l’adeguamento sismico della struttura esistente, riassumibili in consolidamento strutturale dei solai e tramezze esistenti, rifacimento di alcuni solai e rifacimento di porzione di copertura in struttura, finanziati da contributi del Ministero degli Interni poi confluiti nei fondi PNRR nell’ambito degli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni.

Il cantiere ha avuto avvio al termine delle attività scolastiche a giugno 2023 e le opere attualmente in fase di realizzazione riguardano i locali che erano occupati dalla scuola primaria.

Per garantire la continuità dei servizi scolastici nella frazione di Rivalta Scrivia, evitando un temporaneo spostamento degli utenti in altre sedi scolastiche a Tortona e in attesa del completamento dei lavori è stato previsto, per l’anno scolastico 2023-24, di dislocare in edifici separati, ma molto vicini, i bambini della scuola primaria e quelli dell’infanzia. L’attività della primaria verrà mantenuta nell’edificio scolastico originario all’interno degli spazi che gli anni precedenti erano occupati dalla scuola dell’infanzia, in locali opportunamente separati dalla zona di cantiere; gli alunni dell’Infanzia verranno trasferiti nel fabbricato vicino messo a disposizione del comune dalla Pro loco di Rivalta dopo alcuni piccoli interventi di adeguamento distributivo, soprattutto finalizzati alla realizzazione dei servizi igienici e dei locali accessori necessari allo svolgimento delle attività scolastiche, oltre alle opere di finitura e adeguamento impiantistico. L’edificio, di forma rettangolare, risulta posizionato a nord dell’edificio scolastico di Rivalta, con una ampia area verde esterna e parcheggio. Le attività didattiche e la mensa saranno svolte all’interno della sala polifunzionale, in aree opportunamente dedicate. Non appena i lavori nell’edificio scolastico saranno terminati, verrà predisposto il rientro nella sede principale in accordo con la Dirigenza Scolastica.