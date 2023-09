Domenica 3 settembre si è svolta a Bistagno la manifestazione per lo scoprimento della targa commemorativa a ricordo dei marinai dispersi a seguito dell’affondamento, il 5 luglio 1941, del sommergibile oceanico “Michele Bianchi”, nelle acque del golfo di Biscaglia a una profondità di circa 4.100 metri.

Morirono il comandante Franco Tosoni Pittoni, 7 ufficiali e 45 tra sottufficiali e marinai

Il Bianchi aveva svolto in tutto 7 missioni di guerra (3 in Mediterraneo e 4 in Atlantico), percorrendo 13.220 miglia in superficie e 1.002 in immersione.

Il sommergibile Bianchi e i suoi uomini compirono azioni temerarie e le loro imprese li portarono alla gloria.

Il raduno dei partecipanti alle 9.00 in piazza del Pallone, alle 9,30 arrivo del Sindaco Roberto Vallegra, e della banda Musicale di Cassine, partenza del corteo per l’area verde dove è ubicato il monumento ai caduti del mare e dove è stata posta la targa a ricordo dei dispersi del sommergibile Bianchi.

Presenti il delegato regionale Piemonte orientale Ammiraglio Guglielmo Santaniello e i presidenti dei gruppi di Biella, Novi Acqui Tortona, Casale Varallo Sesia Casale Monferrato, ed una nutrita rappresentanza degli alpini,

Percorrendo le vie cittadine con banda che ha intonato gli inni della marina, alle 10.10 si è giunti nell’area della manifestazione, dove è stata eseguita l’alzabandiera, l’onore ai caduti e lo scoprimento della targa, le allocuzioni di rito,

Il corteo ha ripreso il suo percorso, con in testa la banda, e si è diretto al monumento agli alpini per rendere un doveroso omaggio.

Il corteo si è riformato ed ha proseguito sempre al suono degli inni per giungere alla chiesa per la funzione della santa Messa.

Un conviviale pranzo ha terminato questa prima parte della giornata.

I Presidenti dei gruppi si sono poi riuniti presso la Gipsoteca Giulio Monteverde, per una riunione tecnica in vista del raduno nazionale dei marinai che si terrà a Pisa il 23 e 24 settembre.

Il Presidente A.N.M.I. Giuseppe Calore