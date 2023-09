Tra i progetti in corso per il rilancio di Marengo spicca il restauro della Colonna, situata nella piazzola davanti a Villa Delavo. Questa colonna con l’Aquila di Marengo è conosciuta nel mondo come sigillo della vittoria di Napoleone in quel 14 giugno 1800 in cui l’Italia venne liberata dagli austriaci.

Eretta nel 1801, sottratta dagli austriaci, venne infine riportata al suo posto dopo oltre 120 anni da Gabriele D’Annunzio che la ritrovò a Fiume.

L’intervento di restauro è stato fortemente voluto da Maurizio Sciaudone, Consigliere Delegato dal Presidente Bussalino – Provincia Alessandria che dichiara “Oggi quel simbolo è ammalorato dal tempo e ieri abbiamo affidato il restauro dallo Studio di restauro Gabbantichità che si è aggiudicata il lavoro con tecniche innovative.

La vittoria di Napoleone ha cambiato il corso della storia, è un dovere rispettare i monumenti e offrirli in studio a tutti “

I costi sono sostenuti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria con il contributo della Provincia.

Nella foto: Pierpaolo Repetto, Donatella Gabba, Maurizio Sciaudone, Vincenzo Basiglio