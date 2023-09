Sono finalmente iniziati i lavori per la realizzazione della pista ciclopedonale che collegherà il Quartiere Cristo al sobborgo Cabanette.

“E’ da anni che mi batto affinchè i bambini possano andare a scuola in sicurezza, e dopo una mozione e tre emendamenti al DUP (Documento Unico Programmatico) finalmente i lavori hanno avuto inizio” dichiara il Vice Presidente del Consiglio Comunale Maurizio Sciaudone “Il nuovo percorso ciclopedonale mette in sicurezza ciclisti e pedoni lungo tutto questo tratto di strada estremamente trafficato. La situazione stava diventando sempre più pericolosa: i marciapiedi inesistenti costringevano i cittadini a camminare sul ciglio della strada. Potersi muovere in bici o a piedi in sicurezza significa inoltre incentivare la mobilità sostenibile”