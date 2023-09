Niente da fare: Partito Democratico e company, all’opposizione a Tortona proprio non riescono ad approvare neppure i Lavori Pubblici che miglioreranno l’immagine della città e votano contro persino quando si tratta di aggiustare strade e marciapiedi. Che dire? Noi abbiamo sempre pensato che la minoranza dovesse effettuare un’azione di controllo ma non votare contro quado si tratta di approvare interventi utili al decoro della città: che poi siano pochi o tanti non ha importanza: i lavori vanno fatti e basta e bisogna approvarli: votare contro che senso ha?

Ci riferiamo al milione 230 mila euro per interventi inseriti nel Piano delle Opere Pubbliche facenti parte dell’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e la presa d’atto del DUP 2024-26. L’elenco delle opere che la Giunta-Chiodi intend realizzare lo trovate a fine articolo, prima però vi diciamo che entrambi i documenti sono stati approvati con i voti favorevoli della maggioranza e quelli contrari dell’opposizione.

Elenco opere pubblica previste nel 2024

Ristrutturazione impianti sportivi € 250.000,00 Costruzione nuova rotatoria: incrocio viale Piemonte con via Franceschino da Baxilio € 200.000,00 Piano strade e marciapiedi 2024 € 250.000,00 Piano illuminazione pubblica 2024 € 150.000,00 Interventi per l’efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile – intervento 2024 – PNRR M2C4.2.2 € 130.000,00 Messa in sicurezza degli edifici comunali – intervento 2024 € 250.000,00