L’estate deve ancora finire e le manifestazioni in programma son ancora molte, ma la Giunta comunale di Tortona sta già cercando sponsor per le manifestazioni natalizie, così da saper in anticipo quanti soldi avrà a disposizione e in base alle adesioni predisporre il programma delle iniziative.

La Giunta comunale nell’ultima riunione ha approvato lo schema del Pubblico Avviso per la ricerca di sponsor per Natale a Tortona 2023, promosso dall’Amministrazione Comunale di Tortona e allegato alla presente deliberazione, nel quale:

si definisce come forma di sponsorizzazione quella finalizzata ad ottenere un contributo in denaro;

si descrivono le tre diverse tipologie di sponsorizzazione ritenute ammissibili:

main sponsor, ove si concede allo sponsor la facoltà di veicolare il proprio logo ed eventualmente

un breve slogan pubblicitario attraverso i materiali divulgativi e promozionali dell’iniziativa medesima;

sponsor, ove gli sponsor possono veicolare solo il proprio logo o simbolo;

sostenitore, viene diffuso l’elenco nei comunicati stampa, nel materiale pro-pubblicitario e

pubblicato nei siti istituzionali dell’Ente;

si definisce l'entità minima dell'offerta di sponsorizzazione che si intende ammissibile per l'iniziativa e

per ciascuna delle tre tipologie di sponsorizzazione prevista.