Il sipario si alza sul mese di settembre del XIV Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…” con un evento di grande importanza filologica, che si svolgerà, in co-produzione con il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria, Giovedì 7 Settembre alle ore 21, presso l’Auditorium Michele Pittaluga di Palazzo Cuttica:

la messa in scena della Pantomima KV 446 di Wolfgang Amadeus Mozart.

Basata su un frammento ritrovato dell’originale partitura mozartiana, la Pantomima è stata ricostruita nel 2006 dal musicista Vladimir Mendelssohn ed il testo rielaborato da Quirino Principe.

Saranno gli attori Manuel Buttus, Roberta Colacino e Maurizio Zacchigna a portare in scena le disavventure di Pantalone e Colombina, indossando le vesti dei celebri personaggi della Commedia dell’Arte, mentre Andrea Rucli al pianoforte ed il Voxonus Quartet saranno interpreti della ricostruzione musicale della Faschingspantomime KV 446.

Il XIV Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…” gode del patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria, dei Comuni di Alessandria e Borghetto di Borbera, delle Diocesi di Alessandria e Tortona ed è realizzato grazie al contributo di Fondazione CRA, Fondazione CRT, Comune di Alessandria, ASM Costruire Insieme, AQ Luogo d’incontri APS.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti.

