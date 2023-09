Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti in città, con particolare attenzione alla zona della Stazione Ferroviaria di Tortona e alle aree limitrofe, i Carabinieri della dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Tortona e del locale Comando Stazione hanno tratto in arresto un 27enne di origini marocchine per spaccio di stupefacenti e segnalato alla Prefettura un acquirente quale assuntore.

L’extracomunitario era stato notato dai Carabinieri mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi della Stazione Ferroviaria e, poco dopo, veniva visto nell’atto di cedere tre dosi di cocaina all’assuntore. L’immediata perquisizione permetteva di rinvenire nella disponibilità del marocchino 185 euro in contanti di vario taglio, verosimilmente provento dell’illecita attività di spaccio, e un bilancino di precisione per il confezionamento delle dosi.

L’arrestato, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato condotto presso il Tribunale di Alessandria, dove è stato condannato a sette mesi di reclusione e mille euro di multa, con sospensione della pena e ritorno in libertà. L’ennesimo arresto operato dai Carabinieri di Tortona nei pressi della Stazione Ferroviaria è frutto anche delle preziose segnalazioni dei cittadini al NUE CC112, che nelle settimane precedenti avevano informato la Centrale Operativa della presenza di persone sospette nei pressi dello scalo ferroviario