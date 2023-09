Il patrimonio costituito dalle fortificazioni piemontesi è un elemento che rende ancor attrattivo, dal punto di vista turistico e culturale, il territorio e l’iniziativa “Forti Fortissimi!” è quella di far emergere questa ricchezza non soltanto richiamando il pubblico, ma coinvolgendolo in eventi e offrendogli spettacoli che hanno come temi dominanti storia, architettura, musica, teatro e naturalmente la natura.

La presentazione ufficiale del progetto ha avuto luogo in Torino lo scorso martedì 19 settembre nel palazzo della Regione Piemonte, alla presenza dell’Assessore Regionale alla Cultura Vittoria Poggio, a cui ha preso parte anche Giovanni Berrone, Assessore con delega ai rapporti con al Sovrintendenza della Città di Alessandria, a testimoniare la proficua e costante collaborazione in atto non soltanto per quanto riguarda la valorizzazione della Cittadella di Alessandria.

Per valorizzare questo lodevole quanto impegnativo intento, non poteva di certo mancare la Cittadella di Alessandria, fortezza dalla storia secolare che ha segnato anche le sorti della Città, in cui domenica 1° ottobre sarà sviluppato un programma che contempla il sorvolo del complesso architettonico a bordo di mongolfiere, uno spettacolo teatrale partecipativo e naturalmente un servizio di visite guidate per le antiche mura.

“La fortezza è un orgoglio della città”, sottolinea l’assessore regionale alla Cultura, Turismo e Commercio, Vittoria Poggio, “Un simbolo che da oggi è inserito, grazie alla Regione, nel circuito dei grandi eventi del Piemonte come non era mai accaduto prima. Un risultato pieno raggiunto con Piemonte Dal Vivo che è la nostra fucina per la creazione di spettacoli e cultura, una istituzione unica in Italia che con la Fondazione Artea e col sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo spalanca una nuova finestra su Alessandria facendo da apripista ad altre iniziative, visite guidate, spettacoli che animeranno ulteriormente la vita della città”.

Quello che avrà luogo in Cittadella è un evento su cui si è espresso anche l’Assessore della Città di Alessandria Giovanni Berrone, il quale dichiara che “già in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’intero progetto, ho espresso viva soddisfazione per l’inserimento della fortezza cittadina in modo attivo ed originale in questa bella occasione di pubblica condivisione, quindi auspico che questo sia un positivo segno che anticipa prossime ed altrettanto brillanti iniziative di valorizzazione di questo prezioso e aggiungerei anche affascinante complesso architettonico”.

In mongolfiera per “Un volo sulla Cittadella” darà la possibilità di scoprire dall’alto la fortezza a forma di stella, una delle pochissime in Europa ad esser conservata nella sua forma originale: una proposta della Fondazione Antea attuata in collaborazione con John Baimo Ballons, che consiste nella possibilità di imbarcarsi sulla navicella di una mongolfiera per vivere un’esperienza di certo emozionante; la partecipazione è libera sino ad esaurimento posti, ma lo spazio temporale previsto va dalle ore 10,00 alle 12,00 con ascensioni di circa 10 minuti, comunque soggette alla discrezionalità del pilota che per ragioni di sicurezza deciderà anche in base alle condizioni meteorologiche e tecniche del momento.

La proposta di Piemonte dal vivo consiste in una rappresentazione teatrale di tipo partecipativo dal titolo “L’Altro Mondo”, per la regia di Daniele Ronco che ha sviluppato un’idea condivisa con Luigi Saravo e saranno in scena proprio loro dalle ore 21,00, ma in malaugurato caso di maltempo sarà comunque rappresentata, in data da destinarsi; si segnala che i posti sono limitati, perciò gli organizzatori raccomandano l’acquisto sul sito vivaticket.it dei biglietti il cui costo è di euro 5 per l’intero ed euro 2 per il ridotto.

“Il pubblico, scrive, sogna, condivide”, recita la presentazione dello spettacolo realizzato da Mulino ad Arte in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) “La piéce è un viaggio in ci gli spettatori e le loro percezioni dei temi ambientali diventano centrali rispetto alla rappresentazione. L’Altro Mondo è la trasposizione dell’omonimo libro di Fabio Deotto che ha viaggiato per due da un estremo del Mondo all’altro raccogliendo testimonianze dirette rispetto alla crisi climatica”.

Nel corso della giornata, dalle ore 10,00 alle 19,oo con avvio di gruppi a cadenza oraria, a cura del FAI Fondo per l’Ambiente Italiano sarà possibile immergersi in questa meraviglia architettonica, raro esempio di fortificazione permanente del XVIII Secolo, i cui lavori vennero avviati nel 1728 circa e pressoché conclusi nel 1745 con ulteriori costruzioni in periodo napoleonico; in caso di maltempo le visite verranno posticipate a data da destinarsi e per partecipare è gradita un’offerta libera a favore del FAI.

“Forti Fortissimi” è un progetto di Regione Piemonte attuato col sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo per l’organizzazione di Fondazione Antea in collaborazione con Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta, Piemonte dal Vivo, Visit Piemonte; la proposta è quella di trascorrere fine settimana partecipati, già avviati lo scorso 29 settembre, nelle fortificazioni piemontesi di Vinadio, Exilles, Fenestrelle, Gavi e naturalmente Cittadella di Alessandria.