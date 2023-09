Il mese di ottobre offrirà un ricco calendario di attività alla Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi di Casale Monferrato con numerose iniziative rivolte ai più piccoli… e non solo.

Innanzitutto entrano in vigore gli orari invernali validi dal 1 ottobre 2023 al 31 maggio 2024: la Biblioteca sarà aperta dal martedì al venerdì dalle 15,00 alle 18,00 e sabato dalle 9,00 alle 12,00. Si osserverà chiusura il lunedì. Le aperture mattutine avverranno su prenotazione per le visite e i laboratori delle scuole.

Il 7 ottobre 2023 alle ore 10,30 con “Nati per leggere”, saranno protagonisti i Racconti per crescere e per giocare: “Cosa succede quando i bambini litigano?” sarà il primo incontro con l’Associazione Penelope per dar vita a uno spazio di confronto e supporto educativo e pedagogico ai genitori su tematiche caratterizzanti l’età evolutiva dei bambini. Gli incontri saranno dedicati ai bambini dai 3 ai 6 anni insieme ai genitori, con letture condivise sull’argomento trattato, confronto con i genitori e laboratorio creativo per i piccoli sulle emozioni vissute durante il racconto.

Il 12 ottobre alle ore 17,00 la Biblioteca presenterà “Wow che bello!” iniziativa del ciclo “Spazio creatività” che realizzerà un laboratorio creativo con numerose attività manuali per consentire ai piccoli partecipanti di sviluppare nuove idee originali da realizzare insieme.

“Nati per Leggere” prosegue il suo percorso con tre incontri di lettura per futuri genitori, fatto di presenza, contatto, confronto sui temi della neogenitorialità, maternità, paternità e sul “fare famiglia”, con riflessioni e letture sul tema. “Leggimi che ti ascolto, letture in dolce attesa” è un’iniziativa curata dall’educatrice Ilaria Peretti che si terrà nei giorni 14, 21 e 28 ottobre 2023 alle ore 10,30.

Saranno due gli appuntamenti di “Piano piano, forte forte”, sviluppati dalle lettrici volontarie di Nati per Leggere offrendo ai bambini la lettura di storie nei pomeriggi dei giorni 17 e 19 ottobre 2023 alle ore 17,00.

Il 20 ottobre 2023 alle ore 20,30 appuntamento speciale con le “Letture della buonanotte” a cura del Collettivo Teatrale: i piccoli ospiti della Biblioteca, in un ambiente con la luce soffusa e un grande tappetone, con la possibilità di partecipare con il pigiamino e la propria copertina, ascolteranno racconti narrati a bassa voce.

Il 24 ottobre 2023 alle ore 17,00 “Costruiamo il Castello” incontro con i volontari dell’Associazione Orizzonte Casale, parte dell’iniziativa “Ma che bel Castello marcondirondirondello”, finalizzato a far conoscere il Castello di Casale Monferrato, giocando e costruendolo. Pezzo dopo pezzo, passaggio dopo passaggio le “piccole maestranze” potranno ammirare l’opera voluta da Giovanni II, creata e animata da loro in scala. L’evento sarà dedicati a bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni.

Il 26 ottobre 2023 sarà protagonista il Prof. Luigi Ganora con il laboratorio orticolo per riconoscere gli alberi e i tipi di foglie che cambiano colore con l’autunno e si preparano all’arrivo dell’inverno. L’incontro offrirà piccole nozioni e curiosità sulle piante, con applicazione pratica finale. “Autunno, cadono le foglie” si terrà alle ore 17,00.

Tutti gli eventi si terranno alla Biblioteca dei Ragazzi e delle Ragazze “E. Luzzati” e la partecipazione sarà gratuita. I materiali necessari ai laboratori saranno forniti dalla biblioteca. Per aderire alle iniziative è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it o ai numeri telefonici 0142-444302 / 444308.