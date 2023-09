Le ragazze e i ragazzi del giornalino scolastico Marconews hanno ricevuto dalle mani del Dirigente Scolastico e della docente referente del progetto il riconoscimento delle loro “fatiche” creative che si sono profuse per tutto l’anno scolastico 2022-2023.

Ricordiamo che il lavoro di redazione ha impegnato gli studenti in molte e diversificate attività: scrittura di articoli, disegno digitale, realizzazione di prodotti multimediali oltre che occasioni di formazione di incontro sotto la guida di esperti del territorio come il team della Redazione del Popolo di Tortona, i Deejay di Radio PNR e i volontari dell’associazione APS La Fenice .

Nell’attestato sono state riconosciute 30 ore di Percorsi per la Competenze Trasversali e per l’Orientamento realizzate nell’ambito del P.O.N Insieme, competenti per il futuro. Social media e comunicazione ma ricordiamo che sono tante le attività che li hanno resi protagonisti. La realizzazione di un book trailer tratto dal libro “Respira con me” di Raffaella Romagnolo e la successiva organizzazione dell’evento – incontro con l’autrice stessa che si è tenuto nel dicembre 2022 presso il teatro Civico di Tortona. A fine anno l’uscita del numero 9 dell’edizione cartacea del giornalino scolastico monografico sul tema “Padrone o Schiavo di te stesso?”, consultabile anche sul sito in formato online. Infine, in marzo, per la Giornata della Lingua e dei dialetti, oltre alla partecipazione attiva all’evento stesso, è stato presentato al pubblicoun podcast sulla parola “dipendenza” declinata nelle riflessioni spontanee di tutti i redattori.

L’esperienza di Redazione sicuramente aiuta a potenziare le proprie soft skills tant’è che alcuni studenti sono stati chiamati a dare il proprio contributo per la realizzazione di eventi a cui l’Istituto ha preso parte; tra gli altri, ricordiamo a Dicembre l’avventura fenogliana per la manifestazione Le letture della Normale. Infine, la scelta di un nostro redattore come giornalista, in rappresentanza dell’Istituto, per la rassegna stampa della tappa del 106° Giro d’Italia.

Il Dirigente ha ricordato come “questa attività permetta, per la sua valenza relazionale e creativa, di impegnarsi divertendosi, di crescere in consapevolezza e capacità”, Infine ha concluso rivolgendo un caloroso augurio di buon lavoro a tutti i presenti per questo nuovo anno scolastico.