Questi risultati comunicati dalla Prefettura di Savona riguardanti le attività svolte dalle Forze dell’Ordine ad Alassio tra il 1° luglio e il 31 agosto, nell’ambito dell’operazione “Estate sicura”, mettono in luce un impegno molto proficuo che ha permesso il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza nel territorio comunale. Il Sindaco di Alassio Marco Melgrati: “I dati fanno emergere il grande valore dell’impegno congiunto e coordinato dalle Forze dell’Ordine che operano sul nostro territorio. Consapevoli di alcuni disagi fortemente percepiti dai cittadini e dai turisti legati ad episodi di microcriminalità che si sono verificati durante l’estate, incrementeremo ancora maggiormente le azioni a contrasto di tali fenomeni. Per la prossima estate è già previsto un supporto di vigilanza privata; verrà inoltre aumentato al più presto il numero di telecamere di videosorveglianza collegate con le centrali operative delle Forze dell’Ordine”.

Come riportato nella comunicazione a firma del Prefetto di Savona Enrico Gullotti inviata al Comune di Alassio, le attività svolte dalle Forze di Polizia nel territorio alassino durante i mesi appena trascorsi di luglio e agosto si sono tradotte in controlli su 1.697 persone e 424 veicoli, che hanno portato alla denuncia di 20 individui. In tale ambito sono state contestate numerose violazioni amministrative in materia di stupefacenti, con sequestro di diverse tipologie di sostanze quali hashish, marijuana e cocaina. Sul versante del contrasto alla diffusione delle droghe, sono stati inoltre predisposti, tutti i sabato sera dei mesi di luglio e agosto, specifici servizi con l’ausilio delle unità cinofile, che hanno portato all’accertamento di 7 violazioni amministrative.

Per quanto concerne, invece, l’attività di controllo sui viaggiatori presso la locale stazione ferroviaria, è stata garantita una costante presenza mediante l’attuazione di servizi mirati, alcuni dei quali svolti in collaborazione con il personale del Posto di Polizia ferroviaria di Albenga.

Nei periodi 16-30 giugno e 1-20 agosto si è fatto inoltre ricorso ad unità di rinforzo del reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato per lo svolgimento di apposite attività di presidio, concentrate soprattutto la sera e nei weekend, al fine di garantire un capillare controllo del territorio nei momenti di maggiore afflusso turistico. Inoltre, per rispondere alle esigenze di sicurezza dei cittadini e delle attività commerciali e ricettive della città, nelle ore serali e notturne dei fine settimana sono stati intensificati i servizi di vigilanza garantendo una presenza dinamica e costante nei punti nevralgici, così come i controlli presso i locali pubblici svolti dalla Polizia di Stato in forma congiunta con la Guardia di Finanza, anch’essa impegnata per assicurare servizi mirati di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Analoga intensificazione dell’attività operativa è stata disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri, che ad Alassio ha impiegato, nel periodo considerato, più di 400 militari e oltre 200 pattuglie in servizi di controllo del territorio e di prevenzione generale. I controlli effettuati hanno assicurato lo screening di 1622 persone e di 683 autovetture, con la contestazione di numerose infrazioni del Codice della Strada, l’arresto di 2 persone e il deferimento all’autorità giudiziaria di altre 9. Assidui sono stati anche i controlli svolti dai militari dell’Arma presso i locali pubblici e nelle zone sensibili della città.

“Questi dati – dichiara il Sindaco di Alassio Marco Melgrati – fanno emergere il grande valore dell’impegno congiunto e coordinato dalle Forze dell’Ordine che operano sul nostro territorio. A loro va il nostro più sentito apprezzamento per aver permesso il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza ad Alassio in un periodo in cui la maggiore affluenza comporta non poche criticità dal punto di vista della sicurezza e della tutela della legalità. Siamo consapevoli di alcuni disagi fortemente percepiti dai cittadini e dai turisti legati ad episodi di microcriminalità e disturbo della quiete pubblica che si sono verificati durante l’estate, e per questo incrementeremo ancora maggiormente le azioni a contrasto di tali fenomeni. Per la prossima estate abbiamo ad esempio già previsto, di concerto con le categorie economiche, un supporto di vigilanza privata in forma massiccia. Inoltre, al più presto verrà aumentato il numero di telecamere di videosorveglianza collegate con le centrali operative delle Forze dell’Ordine”.