Le sigarette sono diventate troppo costose? nessun problema, si rubano dai distributori automatici. Questo deve aver pensato un uomo di 32 anni di Sale, ma non aveva fatto i conti con la grande professionalità dei Carabinieri della compagnia di Tortona che al comando del capitano Domenico Lavigna lo hanno hanno pedinato in abiti civili un ladro e lo hanno colto mentre scassinava un distributore di sigarette. Per le forze dell’ordine si tratta di un ladro seriale: i militari infatti stanno indagando su diversi furti compiuti dall’uomo. Si tratta di un rumeno di 32 anni di Sale che è stato pedinato dai militari fino in Lomellina. L’uomo ha cercato di di svaligiare il distributore di sigarette in due bar: prima a Sant’Angelo Lomellina e poi a Gravellona Toce ed è proprio in quest’ultima città che i carabinieri che lo stavano seguendo lo hanno fermato dopo un breve inseguimento.

Infatti quando i militari infatti gli hanno chiesto i documenti l’uomo ha iniziato a scappare ed è stato inseguito. I carabinieri sospettano che abbia messo a segno almeno 10 -15 colpi. Sono in corso indagini per capire quali.

Durante la perquisizione nella sua abitazione sono stati trovati circa 1000 pacchetti di sigarette.