“La parrucca come diritto alla bellezza”. E’ il sostrato del breve, importante messaggio di sensibilizzazione da parte del LIONS CLUBS INTERNATIONAL Alessandria Cittadella, nella persona del presidente Mariavittoria Delpiano.

Il tema lanciato al suo pubblico, formato da rappresentanti del mondo della cultura, della scienza, del volontariato provenienti da tutta la Regione; con la loro presenza hanno posto un argomento di solidarietà, di continuità in occasione del 13 settembre presso il Ristorante Itaca di via Pastrengo 5 Alessandria.

I presenti, siano soci, estimatori, ecc… hanno apprezzato il sostrato della presentazione a favore della raccolta fondi, da impiegare per l’acquisto di una parrucca nella visione della sofferenza femminile, durante le cure oncologiche da parte della G LT di Club Emanuela Sabina Giacomini.

La storia della parrucca, dagli albori ad oggi, è sinonimo di bellezza, potenza degli antichi Egizi, utilizzata per igiene, fino all’apoteosi degli anni d’oro della dinastia Borbone di Francia; per giungere ai giorni nostri utilizzata, nella sua funzione di protesi, in caso di calvizie repentine o indotte, un passo per donare un sorriso a chi è sottoposto a terapie i ha effetti collaterali sono devastanti.

Il LIONS CLUBS INTERNATIONAL Alessandria Cittadella promuove, fin dalla sua fondazione, questo aiuto convinto nell’immagine donata dai capelli sinonimo di bellezza, femminilità, fascino, espressività, anche l’aspetto psicologico del benessere femminile deve essere salvaguardato.

Un sentito ringraziamento allo staff di club che, silenziosamente, ha lavorato per la riuscita dell’importante serata.