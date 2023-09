Il festival Pieve in Musica torna a Viguzzolo, ospitato nel fascinoso contesto della Pieve Romanica e quest’anno ai concerti si aggiunge un evento del tutto nuovo.

Andiamo per ordine: il festival si sviluppa in tre date, domenica 17, sabato 23 e domenica 24 settembre, ore 17. Nelle tre giornate in cui la Pieve viene aperta in via eccezionale il festival offre l’occasione di ascolto di concertisti internazionali di grande qualità e con curricola prestigiosi. La prima data di domenica 17 si è

svolta con grande riscontro di pubblico e ha fatto registrare il tutto esaurito: ospiti d’eccezione in Pieve, Eleonora Matsuno, primo violino del Quartetto Indaco, vincitrice del prestigiosissimo concorso di Osaka, in Giappone e Arturo Ruiz, pianista concertista spagnolo, che si sono esibiti in uno straordinario recital per

Violino e Pianoforte ed emozionato con la loro sintonia d’esecuzione.

Il programma concertistico quest’anno si arricchisce con una novità: una data speciale di incontro tra i concertisti e gli studenti delle III Classi delle Scuole Medie di Viguzzolo, Volpedo e San Sebastiano che fanno parte dell’Istituto Comprensivo.

La scolaresca avrà l’opportunità di vivere un’esperienza non comune: assistere all’esecuzione di brani prima del concerto, vedere l’interazione tra i musicisti mentre cesellano i pezzi per suonarli insieme, ascoltare i brani spiegati dagli stessi esecutori. Di più ancora, per molti ragazzi sarà la prima occasione per vedere da

vicino gli strumenti, sentire un cantante lirico e porre domande ai concertisti.

Si tratta di un’occasione unica per conoscere da vicino il lavoro che c’è dietro la preparazione di un concerto.

L’incontro si terrà venerdì 22 alle ore 11. È aperto a tutti, a ingresso libero fino ad esaurimento posti.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dal Maestro Alberto Carnevale Ricci – pianista, concertista e docente residente in Germania ma di origini viguzzolesi, con la collaborazione dell’Associazione Culturale Viguzzolese, da quasi 20 anni attiva promotrice di iniziative presso la Pieve e con le scuole, dell’Amministrazione Comunale di Viguzzolo e della Direzione dell’Istituto Comprensivo.

Di seguito il programma completo dei concerti del 23 e 24 del Festival Pieve in Musica.

Sabato 23 alle ore 17 saranno protagonisti il baritono Kim Sargsyan, e la pianista Anna Karapetyan, entrambi armeni e con Curricula prestigiosissimi. Eseguiranno un programma liederistico con musiche di Schumann, Rachmaninov, Komitas e Verdi.

Il terzo ed ultimo appuntamento è domenica 24, sempre alle ore 17, in cui il pianista Alberto Carnevale Ricci insieme alla violinista Fabiola Tedesco, al violista Ermanno Niro, al violoncellista Gianluca Muzzolon ed al contrabbassista Anselm Legl, eseguirà un programma con musiche di Mozart, Mahler e Schubert.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

