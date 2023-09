Il comando di Polizia locale di Diano Marina informa che l’incrocio di via Villebone (ex passaggio a livello) resterà chiuso per una settimana da domani – mercoledì 20 settembre – a fine lavori. La tratta sarà chiusa per consentire l’intervento di Rivieracqua finalizzato all’estensione di una tubatura che dovrebbe concludersi, salvo imprevisti, entro una settimana. Per tutta la durata dell’intervento resterà garantito il transito pedonale e sarà consentito il passaggio dei veicoli dalle ore 18:00 di venerdì alle ore 8:00 di lunedì

