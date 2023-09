Per gli appassionati, in vista dell’apertura della stagione venatoria, per gli amanti del trekking e degli animali da compagnia ritorna l’appuntamento annuale della mostra venatoria mercato di Diano Marina domenica 3 settembre dalle 5 alle 12 in Largo Cambiaso.

“La kermesse fondata da Claudio Saguato è giunta alla 69esima edizione – spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana, che parteciperà all’evento – e vede una grande adesione di espositori, con una rappresentanza molto ricca di animali da caccia, da compagnia, ornamentali, articoli tecnici di abbigliamento per caccia, pesca ed escursioni, ottiche, prodotti per l’agricoltura, mangimi e cinofilia. Un’iniziativa tra le più longeve a livello regionale, ormai appuntamento fisso e molto atteso nel Ponente Ligure”.

Diversi i momenti clou della giornata a partire dalla gara di canto turdidi delle ore 5 sino all’esposizione amatoriale cinofila delle ore 8 e l’esposizione trofei in concomitanza, per terminare alle 9.30 con la gara chioccolo e alle 11 con le premiazioni. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Diano Marina, della Federazione Italiana della Caccia, dell’ATC (Ambito territoriale di Caccia) imperiese, del Gruppo Cinofilo Imperiese, di diverse collaborazioni e partnership.

Correlati