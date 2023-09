La attesissima sessantaquattresima edizione della Festa di San Matteo (San Bartolomeo al Mare, località Molino del Fico) si svolge in due weekend, quattro serate e tre pomeriggi, con appuntamenti enogastronomici e danzanti, gara di pétanque, giochi per bambini e le tradizionali Santa Messa e Processione per il Santo Patrono.

Gli eventi iniziano venerdì 15 settembre Festa di San Matteo: a partire dalle 14:30 è in programma la gara di pétanque aperta a tutti, mentre alle 19:30 inizierà la XXXIV sagra dello stoccafisso. L’accompagnamento musicale (ore 21:00) è con l’Orchestra Domenico Cerri.

Sabato 16 settembre sarà il turno delle Moliniadi, la XXI edizione dei giochi per bambini organizzati in occasione della Festa. Apertura degli stand gastronomici alle 19:30 e a seguire serata danzante con l’Orchestra Rossella Casale.

La festa patronale della località Molino del Fico si svolgerà invece giovedì 21 settembre, con la Santa Messa e la Processione a partire dalle 16:00. Alle ore 19:30 avrà luogo la XLVIII Sagra della Quaglia, dalle 21:00 accompagnata dall’Orchestra Spettacolo Paolo Bagnasco.

La serata conclusiva di sabato 23 settembre inizierà alle 19:30 con l’apertura al pubblico per la cena e proseguirà con l’Orchestra Alex Tosi. Tutte le serate sono confermate anche in caso di maltempo grazie all’area manifestazioni coperta.

L’Associazione San Matteo che organizza gli eventi è da molti anni impegnata su vari fronti nella valorizzazione del territorio. Quest’anno ha realizzato la passeggiata ecologica Donadora, che nel mese di giugno ha portato alla sede dell’Associazione le classi quinte della scuola primaria e gli alunni della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Diano Marina e ha partecipato all’ulteriore sviluppo delle sinergie tra gli enti e le associazioni aderenti al progetto “Ponti di Cultura tra la Facoltà di Filologia dell’Università di Vilnius e la Liguria”, grazie al quale tre studentesse dell’ateneo lituano hanno effettuato un tirocinio formativo bimestrale presso l’Istituto Internazionale di Studi Liguri di Bordighera. Inoltre una decina tra studenti e ricercatori dell’ateneo vilnense, invitata dal Circolo culturale “Cà de Pujo”, dal Centro Studi Ponentini e dall’Associazione San Matteo, per il settimo anno consecutivo effettuerà anche quest’anno una spedizione dialettologica focalizzata su San Bartolomeo al Mare e la sua valle.

PROGRAMMA

Venerdì 15 settembre

– ore 14.30 gara di pétanque, aperta a tutti

– ore 19.30 XXXIV sagra dello stoccafisso

– ore 21.00 serata danzante con l’Orchestra Domenico Cerri.

Sabato 16 settembre

– ore 15.30 XXI edizione delle Moliniadi, giochi per bambini

– ore 19.30 apertura stand gastronomici

– ore 21.00 serata danzante con l’Orchestra Rossella Casale.

Giovedì 21 settembre – Festa Patronale

– ore 16.00 Santa Messa e Processione

– ore 19.30 XLVIII Sagra della Quaglia

– ore 21.00 serata danzante con Paolo Bagnasco Orchestra Spettacolo.

Sabato 23 settembre

– ore 19.30 apertura stand gastronomici

– ore 21.00 serata danzante con l’Orchestra Alex Tosi.

I festeggiamenti avranno luogo in località Molino del Fico, nell’area manifestazioni al coperto, che garantisce lo svolgimento dell’evento anche in caso di pioggia.