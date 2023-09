Saranno circa 60 le auto esposte domenica 17 settembre nella principale piazza di San Bartolomeo al Mare, affacciata sul Lungomare delle Nazioni. Il 10° Raduno Fiat 500, organizzato dal Club 500 del Golfo Dianese con il contributo e il patrocinio del Comune di San Bartolomeo al Mare, prevede la presenza, già confermata, di equipaggi provenienti da Como, Modena, Fossano e Cuneo ma c’è ancora tempo per iscriversi. Fiat 500 e derivate prodotte dal 1936 al 1975 si ritroveranno a partire dalle 8:30 di domenica in piazza Torre Santa Marina per partecipare all’iniziativa che celebra il decennale del Club 500 con un giro turistico delle vallate del Golfo Dianese. Alle ore 11:00 infatti le auto faranno un breve tour, costituendo un vivace corteo che si sposterà prima verso Cervo, poi verso le località più caratteristiche di San Bartolomeo al Mare e infine a Diano Marina, dove in piazza Martiri della Libertà alle ore 12:00 sarà allestita un’area di sosta con aperitivo offerto a tutti i partecipanti dal Comune di Diano Marina in collaborazione con l’associazione Famïa Dianese. Le auto torneranno poi in piazza Torre Santa Maria e si disporranno a cerchio lasciando in mezzo lo spazio per il pranzo preparato da Diana Catering e servito alle ore 13.00. Un coreografico momento di ristoro e di condivisione animato dallo showman Paolo Bianco, che intratterrà il pubblico per tutta la giornata. Le Fiat 500 resteranno in esposizione fino alle 16.00 circa, per la consegna degli speciali gadget del decennale.

