L’universo dei fumetti e dell’intrattenimento è ricco di creatività, immaginazione e avventure

straordinarie. In questo contesto, eventi come ALEcomics giocano un ruolo fondamentale nel riunire

appassionati, creatori e artisti per celebrare questa forma d’arte unica e coinvolgente. Il festival si è

rapidamente guadagnato una reputazione come uno dei momenti più attesi dell’anno per gli amanti

dei fumetti del Nord Italia, offrendo un’esperienza eccezionale che abbraccia una vasta gamma di

interessi e gusti.

Nascita e Crescita del Festival

ALEcomics ha radici profonde nella passione condivisa per i fumetti, i manga, i giochi di ruolo, i

videogiochi, la musica giapponese e coreana e tutto ciò che riguarda la cultura geek e nerd. Ciò che

è iniziato come un modesto raduno di appassionati è cresciuto nel corso degli anni fino a diventare

un evento di grande portata, attirando visitatori da ogni angolo del Paese.

L’Area Comics ospiterà la Mostra mercato con rivenditori, case editrici e scuole del fumetto,

conferenze e presentazioni di novità editoriali e autoproduzioni, sessioni di disegno ed autografi con

autori affermati ed emergenti.

L’Area Games ospiterà stand di gadgets e merchandising, intrattenimenti ludici con postazioni

videogames e retro-games, tornei competitivi, giochi da tavolo e di ruolo, panel ed incontri con

ideatori di giochi, meet & greet con influencers e creators.

L’Area Cosplay ospiterà raduni e sfilate, contest a premi, esibizioni e spettacoli dal vivo, laboratori

e incontri con cosplayer di fama internazionale.

L’Area Live ospiterà il palco con spettacoli ed intrattenimenti, concerti ed esibizioni di grandi artisti,

stand-up comedy, flash mob, danza, escape room, doppiatori di film, serie TV e prodotti di

animazione, attori del piccolo e grande schermo.

Inclusività e Comunità

Uno degli aspetti più belli del ALEcomics è l’atmosfera di inclusività e comunità che permea l’intero

evento. Gli appassionati si riuniscono per condividere le loro passioni senza pregiudizi, creando

legami con persone che condividono interessi simili. Questo senso di appartenenza è evidente nelle

conversazioni animate, sotto al palco e nei flash mob che si formano spontaneamente durante il

festival.

Partner come Epicos per il cosplay, TKC, Idol Stage e K-ble Jungle per la musica K-Pop e J-Pop e

Associazione Ochacaffè per la cultura giapponese assicurano che gli spettacoli e le varie attività

siano organizzate tanto con professionalità e precisione quanto con passione e voglia di

divertimento.

ALEcomics rappresenta una celebrazione vivace e coinvolgente della cultura dei fumetti e

dell’intrattenimento. Oltre a essere un momento di gioia per gli appassionati, è anche

un’opportunità per gli artisti di incontrare il loro pubblico e per gli appassionati di immergersi in un

mondo di creatività e fantasia. Con la sua crescita costante e la capacità di riunire persone

provenienti da diverse sfere della vita, il festival continua a lasciare un’impronta duratura nella

scena dell’intrattenimento e dei fumetti.

Associazione Culturale ALEcomics

Sede Legale: via Antonio Gramsci n. 32

15121 Alessandria (AL)

www.alecomics.it – info@alecomics.it

Tel. (+39) 329.3890601 – (+39) 338.7409180

C.F. 96053690069 | P.IVA 02472680061

Pag. 3 a 10

L’UomoNero di Michele Esposito

Il suggestivo e inquietante Uomo Nero – la mascotte di ALEcomics – che capeggia il manifesto

dell’edizione 2023 di ALEcomics è opera di Michele Esposito, classe ’93, concept artist e illustratore

professionista che lavora nel settore dell’intrattenimento dal 2017, in particolare nel settore dei

Games e Videogames con uno stile realistico/fantasy. Ha contribuito a progetti per CD Projekt Red,

Paizo, Monte Cook Games, Hobby World, Mana Project Studio, Cubicicle 7 e Quality Games.

Attualmente occupa il ruolo di concept artist per Volta studio.

Pag. 4 a 10

Incontrare gli artisti

Una caratteristica che rende ALEcomics speciale è la presenza di creator, musicisti e fumettisti che

partecipano all’evento. Questo offre agli appassionati l’opportunità unica di interagire direttamente

con le menti dietro le storie e i personaggi che amano. Le sessioni di autografi, le discussioni e i panel

con gli ospiti d’onore offrono un’occasione preziosa per scoprire il processo creativo dietro le pagine

dei fumetti e per porre domande dirette ai loro autori preferiti.

Il festival non è solo una celebrazione dei fumetti, ma abbraccia anche l’ampio spettro

dell’intrattenimento correlato. Dalle competizioni di cosplay organizzata da Epicos, dove i

partecipanti si trasformano nei loro personaggi preferiti, alle aree dedicate ai videogiochi, ai tornei

di giochi di carte collezionabili e alle anteprime di film e serie televisive, c’è qualcosa per tutti. Gli

stand dei venditori presentano una varietà di merchandise, fumetti rari, giocattoli e oggetti da

collezione che entusiasmeranno i collezionisti e gli appassionati.

L’aspetto musicale è probabilmente quello più variegato, si va dal concerto dei Neri Per Caso (sì,

quelli di “Quando c’è sentimento” e “Le ragazze”) alla giapponese Rukatama ai momenti musicali

con DJ Shiru alla idol italiana Aki Momiji di Idol Stage.

Tra gli ospiti anche Giovanni Storti, noto membro del trio Aldo, Giovanni e Giacomo.

Pag. 5 a 10

Le conferenze di ALEcomics 2023 si terranno nella Sala ECO, segnaliamo di seguito gli appuntamenti

imperdibili di questa nona edizione:

sabato 2 settembre

ore 14 – il manga in Italia dagli anni ’80: la storia e l’evoluzione artistica-culturale dei Manga in

Italia dagli Anni ’80 ad oggi e il loro successo, raccontata da Fabio Valerio di MondoJapan

ore 15 –I mille volti di Giovanni Storti, incontro con l’artista: aneddoti e racconti sulla carriera

ore 16 – RichardHTT e Fraffrog: tra web e inchiostro, incontro con gli autori alla scoperta del

mondo dell’illustrazione nel web e non solo.

Pag. 6 a 10

ore 17 – Hikikomori – Il re escluso; un appuntamento che si presenta interessante con Alessandro

Locati e Maria Sara Mignolli: il racconto di un vissuto che aiuti a fare luce su un disagio dalle radici

profonde, un deragliamento progressivo che ha origine nel timore del giudizio, del fallimento, e

che sfocia lentamente nell’abbandono scolastico, nel rifiuto dell’altro, fino alla negazione stessa

del proprio essere al mondo

domenica 3 settembre

ore 14 – L’Attacco dei Giganti: tra mito e filosofia: gli aspetti che hanno ispirato il cult del

mangaka Isayama, partendo dal mito dei giganti fino a più profonde riflessioni filo-sociologiche,

con Niccolò Manai

ore 15 – Fumetti ed altre storie, incontro con Diego Cajelli: una vita a raccontare storie, dentro i

fumetti, nei libri e per il cinema

ore 16 – Il mondo del doppiaggio di Renato Novara: incontro con la voce di Sonic, Luffy (Rubber) e

tanti altri personaggi

ore 18 – Il fumetto? È un affare di famiglia… adottiva: la famiglia come “motore” per narrazioni

disegnate, in cui un posto speciale lo occupano le famiglie adottive: basti pensare al Pisellino di

Braccio di Ferro, Qui, Quo e Qua, Clark Kent… o al caso recente del romanzo grafico “Un nido di

nebbia” di Andrea Voglino e Ariel Vittori, finalista del Premio Pontremoli-città del libro e della

famiglia 2023

Pag. 7 a 10

Ospiti del mondo delfumetto

Programma e ospiti sono in aggiornamento continuo sul sito e sulle pagine Facebook e Instagram di

ALEcomics. Tra quelli già annunciati vi sono:

Alessandro Bignamini (disegnatore per Sergio Bonelli Editore, da Mister No a Dragonero),

Alessandro Locati (graphic novel per Feltrinelli e altri), Andrea Musso, Andrea Nicolucci, Andrea

Osella, Andrea Tridico (autore de Il sentiero per Round Robin Editrice), Andrea Voglino

(sceneggiatore per Sergio Bonelli Editore e Tunué), Barbara Astegiano, Beniamino Delvecchio

(disegnatore per Star Comics, Sergio Bonelli Editore, Diabolik e per il mercato francese), Ciro

Cangialosi (disegnatore e colorista per Lupo Alberto, Disney e IDW Publishing), Claudio Marinaccio

(autore di strisce e graphic novel per La Stampa, Domani e Feltrinelli), Cristiano Spadavecchia

(disegnatore di Magico Vento, Brendon, Morgan Lost, Zagor e Tex, storyboard per Tv e cinema, tra

cui il film di Dampyr e il cartone animato di Dragonero), DAF – Daniele Afferni (illustratore per

riviste internazionali, giochi di ruolo e carte), Diego Cajelli (sceneggiatore per Dylan Dog, Martin

Mystère, Nathan Never, Zagor, Diabolik e creatore di Long Wei), Elena Mirulla, Emanuele Manfredi,

Fabio Ruotolo (disegnatore e illustratore per Lavieri e per la Francia), Federico Mele (disegnatore

per Image sulle serie di Todd McFarlane), Francesca “Fraffrog” Presentini (autrice di fumetti per il

web e per Shockdom), Francesco Barbieri (disegnatore e illustratore per Warner Bros, Marvel e

Disney Panini, Geronimo Stilton), Francesco D’Ippolito (disegnatore Disney e Dragonero

Adventures), Gaia Fredella, Gino Vercelli (disegnatore di Martin Mystère, Nathan Never, Dampyr e

Zagor, oltre che pittore), Gloria Meluzzi, Ivan Calcaterra (disegnatore di Nathan Never, Legs

Weaver, Dragonero e Senzanima), Kurt Vincenzi, Kylen (sceneggiatrice di manga per

Mangasempai), Luciano Costarelli, Manfredi Toraldo (sceneggiatore di 2700 e vicedirettore della

Scuola Comics di Torino), Marco Albiero (disegnatore e illustratore di serie a fumetti/animate

giapponesi per diversi mercati, disegnatore del graphic novel Morte bianca per Poliniani Editore),

Marco Daeron Ventura (sceneggiatore di fumetti e graphic novel per il mercato italiano e

americano), Marta Bertolotti (disegnatrice per Mangasempai), Massimiliano “Max” Avogadro

(disegnatore di Lazarus Ledd, Goccianera, Ghost, Brad Barron, Dampyr e Martin Mystère), Mirko Di

Noia, Nicolò “UomoPasta” Santoro, Paolo Bisi (disegnatore di Requiem, Lazarus Ledd, Mister No

e Zagor), Paolo Mottura (disegnatore Disney, ma anche per il mercato francese e per Sergio Bonelli

Editore), Renato Florindi, Riccardo “RichardHTT” Accattatis (autore per il web e per Shockdom),

Sergio Cabella (autore e disegnatore Disney e non solo), Sergio Giardo (copertinista e disegnatore

di Nathan Never, ora anche disegnatore di Tex Willer), Simone Buonfantino (disegnatore per Star

Wars, Marvel e DC Comics, ma anche per il mercato francese), Simone Garizio (disegnatore di

Dragonero Adventures), Tommaso “Tommy” Bianchi (disegnatore per Le Storie di Sergio Bonelli

Editore e per il mercato americano), Ugo Verdi (disegnatore di 2700 e Legs Weaver).

Ad ALEcomics sarà presente anche una Self-Area/Area Autori che ospiterà numerosi artisti

emergenti, più di 60 (elenco completo sul sito ufficiale).

Pag. 8 a 10

Iraduni Cosplay ad ALEComics 2023

Tra i vari appuntamenti a tema Cosplay di ALEcomics, oltre al Cosplay Contest, segnaliamo i due

raduni:

sabato 2 alle ore 15:30 il raduno vichingo presso la fontana della Cosplay Plaza

domenica 3 alle ore 15:30 il raduno dedicato a One Piece per festeggiare l’uscita della serie live

action, sempre presso la fontana della Cosplay Plaza

Pag. 9 a 10

Cosplay Contest

ALEcomics ed EPICOS ti aspettano sul palco del festival per prendere parte all’ALEcomics Cosplay

Contest! Domenica pomeriggio i cosplayer si daranno battaglia a suon di costumi ed esibizioni. Una

giuria d’eccezione li valuterà eleggendo i vincitori che si porteranno a casa i fantastici premi in palio.

EPICOS da oltre 10 anni si occupa della produzione e dello sviluppo del settore cosplay, all’interno

dei festival della cultura pop, tramite un’area con attività “ad hoc” e la presenza e gestione degli

spettacoli e delle gare cosplay sul Main Stage degli eventi. Ad oggi conta oltre 200 gare organizzate

e la collaborazione in tutte le più grandi fiere italiane del settore.

Il Cosplay Contest di ALEcomics è parte del circuito Cosplay Italian Cup (CIC).

I giurati del contest

Himee Lily

Lilit

Milky Way

Sara Martin

Pag. 10 a 10

Grafica in lattina

ALEcomics e Civale hanno organizzato la prima edizione di “GRAFICA IN LATTINA“, il contest di

illustrazione grafica aperto a tutti, principianti ed esperti. La competizione prevedeva la

realizzazione dell’etichetta di una birra in lattina prodotta in tiratura limitata in occasione del festival

ALEcomics.

Riccardo Guasco Giudice del contest ’23 – Riccardo Guasco, in arte “rik”,

è un illustratore nato ad Alessandria nel 1975. Innamorato del

manifesto come mezzo di comunicazione utile ad una buona

educazione all’immagine, mescola poesia e ironia creando illustrazioni

per far sorridere gli occhi. Le sue illustrazioni appaiono su campagne

pubblicitarie, riviste, libri, navi e biciclette. E’ felice di aver collaborato

con The New Yorker, Esselunga, Tim, Poste Italiane, Nastro Azzurro,

Moby, Martini, Liquore Strega, Ferrari, Agnesi, Touring Club Italiano,

Repubblica, Emergency, Greenpeace, Rai, San Carlo e molti altri.

I vincitori dell’edizione 2023

Le menzioni speciali 2023

Per maggiori informazioni e per gli aggiornamenti seguite il sito ufficiale e le pagine facebook e

Instagram di ALEcomics 2023