Il Sindaco Danilo Rapetti ha firmato in data odierna l’ordinanza di revoca del blocco alla circolazione dei veicoli Euro 5, che era previsto a partire dal 15 settembre.

Tale decisione è stata presa valutando tipologia, modalità ed esiti delle rilevazioni della qualità dell’aria – come esemplificato nel corpo dell’ordinanza allegata – e in considerazione della annunciata prossima adozione da parte del Governo di provvedimenti che dilazioneranno i tempi imposti da Bruxelles per la riduzione dell’utilizzo dei mezzi inquinanti.

Il provvedimento, siglato in data odierna, va a modificare l’Ordinanza Sindacale nr. 28 del 2021, emanata dall’Amministrazione allora in carica, che recepiva in toto quanto stabilito dalla Regione Piemonte.

Pertanto ad Acqui Terme i veicoli Euro 5 potranno circolare anche dopo il 15 settembre.