Nel primo pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco di Novi Ligure sono intervenuti in località Baracchino nel Comune di Gavi per il soccorso di una persona precipitata in un dirupo in zona impervia.

Dal Comando di Alessandria è stata inviata in supporto una squadra con attrezzatura per il recupero con tecniche SAF (speleo alpino fluviali) che ha consentito di portare l’infortunato in zona sicura per le cure sanitarie del caso.

Sul posto altre al personale sanitario, Carabinieri Forestali di Gavi.