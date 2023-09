“I canali Social e la Community WhatsApp della Città di Acqui Terme crescono e diventano sempre più indispensabili per una migliore comunicazione” dichiara il Sindaco Danilo Rapetti “Inaugurato a partire dal mese di Giugno il Servizio di Comunicazione del Comune di Acqui Terme ha avuto modo di sperimentare un innovativo protocollo di comunicazione, ancora in fase di perfezionamento, che ha reso possibile una migliore promozione e immediata comunicazione delle attività cittadine, ma non solo. Infatti Giovedì 14 Settembre il Servizio ha avuto modo di inaugurare il suo primario compito, ovvero quello di Pubblica utilità, grazie ad un’efficace operazione di assistenza a supporto del “It Alert ovvero il nuovo sistema di allerta della Protezione civile”, dissipando timori e invitando alla compilazione dei moduli utili al miglioramento del progetto.



A partire da Venerdì 22 Settembre sarà possibile ricevere video messaggi informativi realizzati grazie al contributo di esponenti ed esperti di pubblica sicurezza, sanità e protezione civile. “Un aiuto concreto ed immediato accessibile a tutti, per scoprirsi sempre più vicini ai cittadini e ai nostri ospiti.”

Un ringraziamento al Maggiore Fabian e a tutto il comando dei Carabinieri di Acqui Terme per la sempre pronta disponibilità e vicinanza alle tematiche della nostra comunità. Nello specifico il videomessaggio del Comandante inaugurerà a partire da Venerdì 22 Settembre un nuovo strumento per la lotta contro le Truffe a danno delle categorie più deboli, quali ad esempio gli anziani.



Iscriversi alla Community Whats App Città di Acqui Terme è semplice.

E’ sufficiente collegarsi con il proprio smartphone al link: www.community.comune.acquiterme.al.it per ricevere informazioni e aggiornamenti in tempo reale. L’iscrizione è immediata, gratuita e non richiede l’inserimento di dati personali.



Per maggiori info comunicazione@comune.acquiterme.al.it