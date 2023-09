Con il mese di settembre riprendono le attività, ricomincia l’anno scolastico e le numerose iniziative della Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi di Casale Monferrato.

Innanzitutto nuovi orari: la Biblioteca sarà aperta dal martedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00. Si osserverà chiusura nei giorni di sabato e lunedì.

Martedì 12 settembre 2023 sarà protagonista il Prof. Luigi Ganora con il laboratorio orticolo dedicato all’uva, le vendemmie e le sue storie con Con o senza semi? Alle ore 17,00 nelle sale della Biblioteca “Luzzati”, si terrà un incontro che offrirà nozioni e curiosità con applicazione pratica finale.

Nati per leggere con i raccontastorie riprende le letture alla biblioteca Luzzati con nuove storie e nuove voci narranti, per sognare ad occhi aperti. Le storie del giovedì con Marisa si terranno il 14 settembre e il 28 settembre, in entrambi i casi alle ore 17,00.

Il 26 settembre sarà la volta del Laboratorio creativo con Aspettando l’Autunno: alle ore 17,00 nella biblioteca Luzzati riprenderanno le attività manuali. Saranno protagonisti alberi, foglie dai colori caldi, frutti e animaletti per creare piccoli quadri autunnali con idee da condividere.

La partecipazione a tutti gli incontri e attività è gratuita. I materiali necessari ai laboratori saranno forniti dalla biblioteca. Per aderire alle iniziative è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it o ai numeri telefonici 0142-444302 / 444308.